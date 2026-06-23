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Исторически гол и обрат в двубоя между Йордания и Алжир

23 юни 2026, 8:00 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Исторически гол и обрат в двубоя между Йордания и Алжир

Голяма радост за още един дебютант на световно първенство по футбол – Йордания, но и голяма мъка. Арабската държава отбеляза първия си гол на толкова голяма международна футболна сцена, но съперниците им от Алжир успяха да направят пълен обрат и да запишат първа победа в група J. Там начело е Аржентина, с 6 точки, докато Австрия и Алжир са с по 3 точки и в последния кръг играят мач помежду си, в който ще решат кой продължава напред.

Историческият първи гол за Йордания на световно първенство падна в 36-тата минута. В негов автор се превърна Низар Ал Рашдан. Той успя да засече подаване отляво в наказателното поле, след като голямата йорданска звезда Муса Ал-Таамари пропусна да уцели топката и така допълнително заблуди алжирската защита, както и вратарят на африканците. Рашдан порази целта с удар по земя в долния десен ъгъл - 1:0.

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През второто полувреме обаче Алжир постепенно усили натиска и африканският отбор успя да изравни в 69-тата минута. Влезлият като резерва Ахмед Надир Бенбуали успя да засече центриране от статично положение и с глава прати топката в мрежата – 1:1.

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В 80-тата минута Алжир вкара втори гол, пак след статично положение – този път корнер, но голмайсторът Амин Гуири се оказа в засада. Само че съдията призна попадението, защото Гуири беше в засада "само" с ръката си – 1:2.

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СНИМКИ: Getty Images

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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