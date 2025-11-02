Financial Times: Доктрината на Тръмп - не разчитайте на Америка

Когато Санае Такаичи се срещна с Доналд Тръмп тази седмица, тя имаше добри новини. Новият японски министър-председател номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. По този начин Япония последва примера на правителствата на Камбоджа, Пакистан и Израел. Да ласкаят Тръмп – и да се съобразяват с неговите мании – вече е стандартна практика за чуждестранните лидери, пише Гидиън Рахман във "Financial Times". Сър Киър Стармър, министър-председател на Великобритания, използва първата си среща с Тръмп в Овалния кабинет, за да разкрие покана за второ държавно посещение в Обединеното кралство. Той подчерта, че това е "истински историческо" и "безпрецедентно".

Снимка: Getty Images

Този вид подмазваческо поведение е недостойно. Но година след преизбирането на Доналд Тръмп американските съюзници стигнаха до заключението, че то е незаменимо. До степен, която е наистина безпрецедентна в съвременната епоха, външната политика на САЩ се определя от личните капризи на президента.

Ако се изправите срещу Тръмп, последствията могат да бъдат неприятни. Отношенията между САЩ и Индия се влошиха, след като индийският премиер Нарендра Моди отказа да отдаде заслугите на Тръмп за постигането на мир между Индия и Пакистан. По-късно САЩ наложиха на Индия 50-процентни мита. Тръмп наскоро увеличи митата и за Канада, защото се обиди от телевизионна реклама срещу митата, пусната от провинция Онтарио.

Капризите и маниите на Тръмп

Снимка: Getty Images

Капризите и внезапните промени в посоката на Тръмп могат да направят външната му политика объркващо непредсказуема. Но има някои ясни теми, които се очертаха през последните девет месеца.

Президентът има някои непоколебими мании. Той обича митата – вярва, че те ще направят Америка по-богата и по-мощна. Той също така е убеден, че САЩ са били "ограбени" от своите съюзници и е решен да преобразува международната система, за да я приведе в съответствие с политиката си "Америка на първо място".

Снимка: Getty Images

Подходът на Тръмп към световните дела е дълбоко транзакционен. Разговорите за американските ценности и свобода – любими на предишните президенти – са преустановени. Вместо това Тръмп обича да говори за американската сила и да прибира "победи". Тези победи могат да бъдат обещания за огромни инвестиции в САЩ. Или могат да бъдат поредното мирно споразумение, за което той може да си припише заслугите, добавя Рахман.

Желанието на президента да бъде миротворец изглежда доста искрено. То може да отразява истински ужас от войната. Може да е продиктувано от желанието да се изравни с Нобеловата награда за мир, която (неразбираемо) беше присъдена на Барак Обама през 2009 г. Самият Тръмп е намекнал, че иска да подобри шансовете си да отиде в рая, като е казал: "Чувам, че не се справям добре. Наистина съм на дъното на йерархията."

Но дори инстинктът на Тръмп да бъде миротворец е имал възходи и падения.

Шанс на войната

Снимка: Getty Images

В момента президентът и неговото обкръжение са склонни да подчертават ролята му в посредничеството за прекратяване на огъня в Газа и в подписването от Израел и Хамас на 20-точков план за траен мир в Близкия изток.

Но Тръмп също така – при определени обстоятелства – е бил готов да даде шанс на войната. През юни, след като Израел атакува иранските ядрени съоръжения, той разреши участието на САЩ в последващите въздушни удари срещу Иран. Това беше стъпка, която беше обмисляна – и отхвърляна – от поредните президенти на САЩ през последните 20 години. След ударите Тръмп бързо си приписа заслугите за "унищожаването" на иранските ядрени съоръжения. Скептиците в администрацията бяха бързо заглушени.

Снимка: Getty Images

Докато се радва на поредното мирно споразумение, което е постигнал – този път между Тайланд и Камбоджа – Тръмп се обръща към употребата на сила в Карибския басейн. През последните седмици САЩ проведоха серия от смъртоносни удари срещу лодки, за които се предполага, че превозват наркотици. Самолетоносачът USS Gerald R Ford току-що беше изпратен в региона – и се говори за опити да се наложи промяна на режима във Венецуела.

Тарифната политика

За голяма част от света тарифната политика на Тръмп е най-важният аспект в отношенията им със САЩ. Масивните глобални тарифи, които Тръмп обяви на така наречения ден на освобождението – 2 април – бяха бързо смекчени предвид неблагоприятната реакция на пазара. Но оттогава администрацията на Тръмп следва политика на налагане на индивидуални тарифи на отделни страни. След процес, който често е труден за разбиране, Великобритания се оказа с базова ставка от 10%, докато Япония и ЕС получиха 15%, Филипините – 19%, а Южна Африка – 30%. Наскоро Китай беше заплашен със 100% тарифи, но след срещата между Тръмп и Си в Сеул средната тарифа върху вноса на САЩ от Китай ще бъде 45%.

Снимка: Getty Images

Явното желание на Тръмп за голяма сделка със Си е нарушило една от малкото области на външната политика на САЩ, в която е постигнат двупартиен консенсус. Първата администрация на Тръмп беше тази, която върна "конкуренцията между великите сили" в центъра на външната политика на САЩ, като определи Китай като основния претендент за американската власт. Администрацията на Байдън нарече Китай "най-голямата заплаха" за САЩ и се опита да обедини американските съюзници в усилията си да сдържат властта на Пекин.

Втората администрация на Тръмп изглеждаше готова да продължи тези усилия. Широко се очакваше, че митата на Тръмп ще се фокусират преди всичко върху Китай – съгласувайки икономическите му инстинкти с по-широките стратегически усилия за ограничаване на китайската мощ.

Снимка: Getty Images

Но митата, които Тръмп наложи на ключови азиатски съюзници и приятели – като Япония, Индия, Тайван и Южна Корея – противоречат на усилията за изолиране на Китай в Азия. Страни като Индия и Виетнам сега се опитват да се доближат до Пекин.

Доктрината Тръмп

И така, какво да мисли светът за всички тези противоречиви инициативи и политики? Ще различи ли някой ден историята една последователна "доктрина на Тръмп", която да застане редом с "доктрината на Труман", въведена в началото на Студената война?

Снимка: Getty Images

Вероятно е прекалено да се очаква, че инстинктивна и егоистична фигура като Тръмп някога ще излезе с напълно оформен и вътрешно последователен подход към външния свят.

Но в неговата администрация има много хора, които са готови да се заемат с тази задача. В процеса на дефиниране на външната политика на MAGA, те също се надяват да я насочат в предпочитаната от тях посока.

Трите републикански племена

Снимка: Getty Images

Едно от най-влиятелните усилия за дефиниране на различните направления във външната политика в рамките на политическото движение на Тръмп е дело на Маджа Руге и Джереми Шапиро от Европейския съвет за външни отношения. В статия от ноември 2022 г. – две години преди преизбирането на Тръмп – те идентифицират "три републикански племена", които наричат "сдържащи", "приоритизиращи" и "примацисти". Оттогава тези категории са възприети от много републиканци и продължават да се използват като полезен съкратен израз във Вашингтон.

Примацистите са ангажирани с това САЩ да играят традиционната си роля на световна суперсила, подкрепяща глобалния ред за сигурност в Европа, Азия, Близкия изток и Латинска Америка. В настоящия кръг около Тръмп Марко Рубио, държавният секретар, сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина и Майк Уолц, бивш съветник по националната сигурност на Тръмп и настоящ посланик в ООН, са идентифицирани като примацисти.

Снимка: Getty Images

Умерените – тясно свързани с вицепрезидента Джей Ди Ванс – са много по-предпазливи по отношение на упражняването на американската глобална сила. Белязани от опита на войните в Ирак и Афганистан, те се отнасят с подозрение към американските съюзници в Европа и Азия, опасявайки се, че те могат да въвлекат САЩ в нови войни.

Приоритизиращи — понякога наричани групата "Азия на първо място" — твърдят, че Америка вече не разполага с ресурсите да играе ролята на глобален полицай. Вместо това, тя трябва да избира своите битки. Според Елбридж Колби, висш служител в Пентагона, това означава да се отстъпи приоритетът на войната в Украйна в полза на сдържането на Китай в Азия.

Снимка: Getty Images

Самият Тръмп не е член на нито една от тези групи. Както казва Шапиро: "Президентът не се интересува от нито една от тези школи. Той се води от личните си и психологически интереси." В резултат на това и трите групи се опитаха да повлияят на политиката, като се приспособиха към капризите на президента и желанието му за "победи".

Всяка школа имаше някои победи и неуспехи.

Умерените бяха ентусиазирани поддръжници на идеята да се откаже от Украйна и да се търси сближаване с Русия на Владимир Путин. Ванс изигра централна роля в телевизионната конфронтация през февруари в Овалния кабинет с Володимир Зеленски, президента на Украйна.

Снимка: president.gov.ua

Те успяха да накарат администрацията на Тръмп да прекъсне всякаква финансова помощ за Украйна, принуждавайки европейците да запълнят финансовата празнина. Те подкрепиха и скептицизма на Тръмп към НАТО и успешното му искане европейските страни да плащат повече за собствената си отбрана.

Но друга идея, която се хареса на сдържащите сили – сближаване с Русия на Путин – не се осъществи. Тръмп беше явно разочарован от резултата от срещата си с Путин през август в Аляска. Напоследък той изразява по-приятелско отношение към Зеленски и затегна санкциите срещу Русия.

Снимка: Getty Images

Сдържащите сили претърпяха и други неуспехи. Решението да се бомбардира Иран предизвика открит разкол в движението MAGA – влиятелни фигури като Тъкър Карлсън и конгресмена Марджъри Тейлър Грийн осъдиха тази стъпка. Изтекла информация от групов чат между Ванс, министъра на отбраната Пийт Хегсет и други разкри нежеланието на вицепрезидента да се съгласи с решението за бомбардиране на хусите в Йемен. "Мисля, че правим грешка", написа Ванс. "Мразя да спасяваме Европа отново."

Бомбардировките над Иран бяха триумф за привържениците на превъзходството – които вярват в решителното използване на американската сила по целия свят. Но решението на Тръмп да прекрати бързо тази кампания разочарова някои от лагера, които се надяваха, че САЩ ще продължат войната и ще настояват по-силно за промяна на режима в Иран.

Снимка: Getty Images

Рубио, който вероятно е главният привърженик на приматизма, е ключова фигура, която настоява за агресивна политика спрямо администрацията на Мадуро във Венецуела. Чрез съгласуването на политиката спрямо Венецуела с вътрешните проблеми на президента, свързани с наркотиците и имиграцията, Рубио може да отбележи поредна победа за примацистите. Фракцията на Рубио също така успешно ограничи всяко президентско намерение за изтегляне от НАТО. Настоящата политика – да се остане в алианса, като се принудят европейците да харчат много повече – изглежда като приемлив компромис между позициите на сдържащите и привържениците на примацизма.

Приоритетите са най-лошата от трите школи. Аргументът на Колби, че САЩ трябва да подценяват Близкия изток и Европа в полза на подновени усилия за сдържане на Китай, изглежда засега се проваля. Намаляването на военната помощ за Украйна определено се вписва във визията на Колби. Но слуховете, че Министерството на войната (както сега се нарича Пентагонът) работи по нова национална отбранителна стратегия, която ще даде приоритет на западното полукълбо пред Азия, звучат като потенциално отхвърляне на световната визия на приоритизиращите. Всяка търговска сделка с Китай, която жертва интересите на Тайван, също би била сериозен удар както за примацистите, така и за приоритизиращите.

Снимка: Getty Images

Трите школи във външната политика, изложени от Руге и Шапиро, макар и полезни, не могат да обхванат всички хаотични инстинкти и влияния, които са оформили външната политика на Тръмп през втория му мандат.

Неочаквана кампания

Една кампания, която почти никой не очакваше, беше ранното обявяване на нова форма на американски империализъм – проявена в изразеното от президента желание да анексира Гренландия и многократните му предложения Канада да стане 51-вата държава. Това беше силно изявление – дори за привържениците на превъзходството – и все още има спорове за това кой е включил тези идеи в програмата на Тръмп.

Снимка: Getty Images

Откритият империализъм засега се подценява – въпреки че може да има продължаващи тайни усилия за насърчаване на амбициите на Тръмп в Гренландия. Но заплашването на Канада и Дания, обиждането на Индия и Бразилия, налагането на мита на всички съюзници на Америка и насърчаването на крайната десница в Европа може да има дългосрочни последствия.

Поддръжниците на Тръмп твърдят, че оплакванията относно тези политики са либерално съжаление. Те вярват, че готовността на президента да използва американската сила и влияние е донесла положителни резултати в Газа, променила НАТО към по-добро и осигурила значително подобрени търговски условия за САЩ.

Снимка: Getty Images

Алтернативното мнение е, че, както казва Шапиро, "Тръмп разменя краткосрочни победи за дългосрочни проблеми. Той изразходва 80 години американски дипломатически капитал". Този капитал е натрупан до голяма степен чрез подкрепата на глобалната търговска система и чрез гарантиране на сигурността на американските съюзници в Азия и Европа.

Това е направило страни като Япония, Великобритания, Канада и много други силно зависими от САЩ, което дава на Америка огромно влияние. Но като използва това влияние по изненадващо безмилостен начин, Тръмп също така изпраща послание за бъдещето – разчитайте на Америка на свой риск.

Съюзниците на САЩ започват да се предпазват от Америка

Снимка: Getty Images

Почти неизбежната последица е, че съюзниците на Америка ще започнат да се предпазват от силата на САЩ. Понякога този процес е явен. Марк Карни, канадският министър-председател, ясно заяви, че възнамерява да направи всичко възможно, за да разнообрази търговските отношения на страната си. Понякога процесът е по-дискретен. Свидетелство за това е новата инициатива за развитие на европейски отбранителни и сателитни способности, които могат да функционират независимо от САЩ.

Страните, които не са съюзници на САЩ – и които не разчитат на американска гаранция за сигурност – са още по-свободни да реагират решително на възприеманото тормозене от страна на Белия дом на Тръмп. Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва се противопостави решително на усилията на администрацията на Тръмп да попречи на съдебното преследване и евентуалното лишаване от свобода на бившия президент Жаир Болсонаро, ключов съюзник на Тръмп. Индийският премиер Нарендра Моди според информациите е отказал да приема телефонни обаждания от Тръмп след конфликта между Индия и САЩ.

Снимка: Getty Images

В резултат на това Америка губи влияние сред ключовите играчи в глобалния юг. В неотдавнашна статия за "Foreign Affairs" Ричард Фонтейн и Гибс Маккинли се оплакват, че Америка отблъсква колебаещите се държави в глобалната система и твърдят, че "Вашингтон подтиква БРИКС да се превърне в антиамерикански блок".

Използвайки американската сила по нови и противоречиви начини, Тръмп демонстрира огромната мощ, с която САЩ все още разполагат. Но той може би също така гарантира, че в следващите години неговите приемници ще разполагат със значително по-малко глобална сила, завършва Гидиън Рахман в статията си за "Financial Times".