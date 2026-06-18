Войната в Украйна:

Гигантска топка на Световното първенство предизвика хаос по улиците на Ел Салвадор (ВИДЕО)

18 юни 2026, 11:39 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гигантска топка на Световното първенство предизвика хаос по улиците на Ел Салвадор (ВИДЕО)

Огромна надуваема футболна топка, поставена като атракция за Световното първенство по футбол 2026 в Ел Салвадор се е превърна в неочаквана сензация, след като беше откъсната от силни ветрове и проливни дъждове и се понесе по натоварените улици на столицата Сан Салвадор. Случката е заснета от множество очевидци и различни кадри бързо обиколиха социалните мрежи по света.

Според местни информации, гигантската топка е била част от промоционална инсталация в търговския комплекс Bambú Plaza. След преминаването на буря конструкцията не е издържала на силния вятър и топката се е откъснала от закрепванията си. Видеоклипове показват как тя се търкаля през няколко пътни ленти, принуждавайки шофьорите в тряфика рязко да намаляват скоростта и да маневрират, за да избегнат сблъсък.

Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - ето кога са вторите мачове от групите (ОБНОВЕНА)

Огромната сфера дори се удря в палма, променя посоката си и се сблъсква челно с товарен камион. За щастие, тъй като е изработена от лек надуваем материал, не са регистрирани сериозни материални щети или пострадали хора.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Случаят предизвика вълна от шеги в интернет, като потребители сравниха гледката с популярната видеоигра Rocket League, в която автомобили играят футбол с огромна топка. Коментарите и споделените клипове събраха милиони гледания само за часове.

Инцидентът идва на фона на засиления футболен ентусиазъм около Световното първенство през 2026 г., което се провежда в Съединени американски щати, Канада и Мексико. Въпреки че Ел Салвадор не успя да се класира за турнира, интересът към надпреварата остава изключително висок сред местните фенове.

Още: Решаващ гол на Мондиал 2026 се превърна в емоционално съобщение за бебе (ВИДЕО)

Властите не съобщават за пострадали, а необичайната случка вече се нарежда сред най-коментираните куриозни моменти около Мондиал 2026.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
буря топка Мондиал 2026 Световно първенство по футбол 2026 Ел Салвадор
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес