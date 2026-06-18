Гигантска топка на Световното първенство предизвика хаос по улиците на Ел Салвадор (ВИДЕО)

Огромна надуваема футболна топка, поставена като атракция за Световното първенство по футбол 2026 в Ел Салвадор се е превърна в неочаквана сензация, след като беше откъсната от силни ветрове и проливни дъждове и се понесе по натоварените улици на столицата Сан Салвадор. Случката е заснета от множество очевидци и различни кадри бързо обиколиха социалните мрежи по света.

Според местни информации, гигантската топка е била част от промоционална инсталация в търговския комплекс Bambú Plaza. След преминаването на буря конструкцията не е издържала на силния вятър и топката се е откъснала от закрепванията си. Видеоклипове показват как тя се търкаля през няколко пътни ленти, принуждавайки шофьорите в тряфика рязко да намаляват скоростта и да маневрират, за да избегнат сблъсък.

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Огромната сфера дори се удря в палма, променя посоката си и се сблъсква челно с товарен камион. За щастие, тъй като е изработена от лек надуваем материал, не са регистрирани сериозни материални щети или пострадали хора.

Случаят предизвика вълна от шеги в интернет, като потребители сравниха гледката с популярната видеоигра Rocket League, в която автомобили играят футбол с огромна топка. Коментарите и споделените клипове събраха милиони гледания само за часове.

Инцидентът идва на фона на засиления футболен ентусиазъм около Световното първенство през 2026 г., което се провежда в Съединени американски щати, Канада и Мексико. Въпреки че Ел Салвадор не успя да се класира за турнира, интересът към надпреварата остава изключително висок сред местните фенове.

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Властите не съобщават за пострадали, а необичайната случка вече се нарежда сред най-коментираните куриозни моменти около Мондиал 2026.