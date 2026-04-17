Спорт:

Глад по време на война: Една тортила и лъжица месо – дажбата на американските моряци (СНИМКИ)

17 април 2026, 6:20 часа 924 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американски моряци на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ съобщават за лошо качество на храната и малки порции по време на дългото им разполагане близо до Иран. Продължителните операции и проблеми при снабдяването в морето е довело до нормиране и понижаване на порциона. Моряците често са гладни, а прекъсванията на пощенските услуги пречи на близките им.

Дан Ф. се разтревожил, когато дъщеря му, морски пехотинец на борда на военен кораб, разположен за водене на войната в Иран, му изпратила снимка на храна, сервирана на кораба. Поднос за обяд, две трети празен, съдържал една малка лъжичка нарязано месо и една сгъната тортила.

На друга снимка, споделена от военнослужещ със семейството му, се вижда малка шепа варени моркови, кюфте от сухо месо и сиво парче преработено месо.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Дан и други членове на военни, разположени в Близкия изток, се притесняват, че те гладуват и пълнят кутии с храна, като се надяват, че биха могли да им помогнат да преживеят продължителните командировки в Близкия изток. Но доставката в Близкия изток са спрени за неопределено време от април, а пакетите с храна са в неизвестност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Кораби Моряци военни храна война Иран
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес