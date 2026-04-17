Глад по време на война: Една тортила и лъжица месо – дажбата на американските моряци (СНИМКИ)

Американски моряци на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ съобщават за лошо качество на храната и малки порции по време на дългото им разполагане близо до Иран. Продължителните операции и проблеми при снабдяването в морето е довело до нормиране и понижаване на порциона. Моряците често са гладни, а прекъсванията на пощенските услуги пречи на близките им.

ОЩЕ: Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО)

Дан Ф. се разтревожил, когато дъщеря му, морски пехотинец на борда на военен кораб, разположен за водене на войната в Иран, му изпратила снимка на храна, сервирана на кораба. Поднос за обяд, две трети празен, съдържал една малка лъжичка нарязано месо и една сгъната тортила.

📸 Meal onboard USS Tripoli amphibious assault ship.



A small scoop of shredded meat and a single folded tortilla.

На друга снимка, споделена от военнослужещ със семейството му, се вижда малка шепа варени моркови, кюфте от сухо месо и сиво парче преработено месо.

Дан и други членове на военни, разположени в Близкия изток, се притесняват, че те гладуват и пълнят кутии с храна, като се надяват, че биха могли да им помогнат да преживеят продължителните командировки в Близкия изток. Но доставката в Близкия изток са спрени за неопределено време от април, а пакетите с храна са в неизвестност.