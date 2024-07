Искам да погледна Лавров в очите, но той си гледа телефона: Посланикът на САЩ в ООН постави на място руския топ дипломат (ВИДЕО)

"Ние няма да се успокоим, докато Пол Уилън (бивш морски пехотинец, обвинен в Русия в шпионаж и получил присъда от 16 години затвор) и Еван Гершкович (репортер на The Wall Street Journal, срещу когото се гледа дело в Русия също за шпионаж) не се завърнат у дома и Русия веднъж завинаги не спре тази варварска практика да превръща хората в пионки." Това каза посланикът на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфийлд.

Обръщайки се към руския външен министър Сергей Лавров, който присъстваше в залата, тя заяви: "И затова, министър Лавров, бих искала да ви погледна в очите, но вие си гледате телефона."

