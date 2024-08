Камала Харис с първи обещания на предизборен митинг (ВИДЕО)

Кандидатът за президент на САЩ Камала Харис призова за построяване на милиони нови домове и помощ за тези, които купуват свое жилище за първи път, данъчни облекчения за семействата и забрана на „повишаването на цените“ на хранителни стоки в първата си реч, фокусирана върху икономическата политика.

Плановете на кандидата за президент от Демократическата партия се основават на идеи на администрацията на Байдън и имат за цел да отговорят на тревогите на избирателите след резкия скок на цените от 2021 г., предаде БГНЕС.

Много от предложенията ще изискват действия от страна на Конгреса, където подобни идеи в миналото са стигали до задънена улица. Доналд Тръмп каза, че вицепрезидентът вече е имала повече от три години в администрацията, за да изпълни обещанията си, които неговата кампания нарече "опасно либерални".

„Къде е била и защо не го е направила? – попита той.

Харис отвърна на удара в своята реч, в петък, в Северна Каролина, заявявайки: „Мисля, че ако искате да знаете кой го е грижа за някого, вижте за кого се бори.

„Доналд Тръмп се бори за милиардерите и големите корпорации. Аз ще се боря да върна парите на работещите и американците от средната класа.“

Предложенията на кампанията включват „първи в историята“ данъчен кредит за строители на жилища, продадени на хора, които за първи път закупуват свой дом, както и до 25 000 долара помощ за първоначална вноска за „отговарящи на условията“ такива купувачи, ход, който според оценка на нейната кампания може да обхване четири милиона домакинства за четири години.

Тя също така призова за ограничаване на месечната цена на инсулина за лечение на диабет на 35 долара за всеки, намиране на начини за анулиране на медицинските дългове и предоставяне на данъчен кредит от 6000 долара на семействата за новородено дете.

