Канадският "Конвой на свободата" срещу задължителни ковид ваксини: Наистина ли светът следва примера?

Сред многото видеа в социалните мрежи обаче не винаги е лесно човек да се ориентира за случващото се. Така например някои интернет потребители писаха, че обхванати от гняв американци от Южна Каролина ще се присъединят към протеста, споделяйки в подкрепа на това твърдение видео, гледано над 10 000 пъти, което показва дълга опашка от камиони, движещи се предполагаемо в посока канадската граница на протежение от над 1000 километра. "Около 650 шофьори на камиони от Южна Каролина, САЩ, са на път за Отава", пише потребителят Bloempje в коментар към видеото.

Само че клипът ни препраща към акаунта на Мичъл Ботъмли в Tik Tok - ентусиаст, който редовно споделя страстта си към тежкотоварните камиони със своите над 53 000 абонати. Видеото с кортежа е публикувано на 22 януари в неговия акаунт, но по нищо не изглежда, че става дума за акция в подкрепа на канадските шофьори. В действителност това са кадри, заснети през август 2021 г., според Reuters, като част от "Truck convoy for Special Olympics ". Това е събитие, което набира средства от фенове за Олимпийските игри.

Някои от твърденията, че голям брой шофьори от Италия, Гърция, дори Бразилия се стичат с машините си да подкрепят "конвоя на свободата" също предизвикват основателни съмнения. Масово беше споделяно едно видео, на което се виждат десетки камиони, украсени с бразилски знамена, които надуват клаксони през нощта. Но въпросното видео се появява още в края на август, когато е споделяно с коментари, че това е митинг в знак на солидарност с Австралия, срещу здравните сертификати. Само че и това не отговаря на истината. Връщайки се още по-назад, става ясно, че видеото всъщност няма връзка с пандемията, тъй като е заснето през май 2021 г., по време на демонстрация в подкрепа на бразилския президент Жаир Болсонаро.

