МВнР с информация след опустошителните земетресения във Венецуела

Няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което обслужва Боливарската република Венецуела.

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От външното ни министерство посочват, че вследствие на силните земетресения във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътният транспорт и метрото.

Припомняме, че две последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас. Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

Над 30 души са загинали, а стотици са ранени, като се очаква броят на жертвите да се увеличи след най-мощното земетресение във Венецуела от повече от век. ОЩЕ: Десетки загинали и стотици ранени след мощните земетресения във Венецуела (ВИДЕА)