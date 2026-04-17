"Надявам се да е случайност": Тръмп обяви, че разследват мистериозни изчезвания и смъртни случаи на учени

Белият дом заяви, че разследва няколко случая с американски учени и държавни служители с високо ниво на класифицирана информация, които са изчезнали или са починали през последните няколко години. По темата отношение взе и президентът Доналд Тръмп, който беше попитан в четвъртък за мистериозните им изчезвания и дали Белият дом вярва, че са свързани.

„Надявам се да е случайност, но ще разберем през следващата седмица и половина“, каза Тръмп пред репортери в четвъртък. „Току-що напуснах среща по тази тема. Чух доста сериозни неща“, каза той. „Надявам се, не знам, съвпадение или както искате да го наречете, някои от тях са били много важни хора и ние ще го проверим“, добави Тръмп.

Reporter: Scientists with access to classified stuff, nuclear materials, aerospace—they've gone missing or turned up dead in the last couple months. What's happening?



Trump: I hope it's random. We are going to know in the next week and a half. Pretty serious stuff. Hopefully… pic.twitter.com/5GYFd1zGYI — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

До момента няма доказателства, които да предполагат, че смъртта и изчезването на учените са свързани. Но онлайн започнаха да се разпространяват конспиративни теории, които предполагат, че това може да е така. Случаите привлякоха внимание заради достъпа на учените и служителите до класифицирана ядрена и космическа информация, но правоохранителните органи и дори други учени казват, че не виждат никаква връзка между тях. Ави Льоб, физик и професор в Харвардския университет, заяви, че не вярва, че случаите са свързани, тъй като всеки от тях е с различна област на експертиза.

„Няма общ знаменател на практикуващите учени и бих предупредил да не се придава твърде голямо значение на това“, каза Льоб в интервю за Chicago Report по FOX 32. „Разбира се, всеки от тези случаи е мистерия, която трябва да бъде разрешена. Възможно е някой да е целял да навреди на тези хора. Но не мисля, че това показва някакви доказателства за план, само защото тези хора например са работили върху неидентифициран аномален феномен (UAP)... Не бих се притеснявал твърде много, че това е координирано“, заяви той.

Fox News Digital публикува обобщение на изчезналите и загиналите правителствени учени или изследователи през последните две години:

Нийл Маккасланд

Генерал-майор от ВВС в оставка, Нийл Маккасланд, който е заемал висши длъжности в Пентагона и в космическите изследвания и придобивания, изчезва на 27 февруари. Оттогава няма и следа от него. Телефонът, диоптричните му очила и носими устройства са открити у дома, но туристическите му обувки, портфейлът и револверът му с 38-и калибър са обявени за изчезнали, според шерифската служба на окръг Берналило в Ню Мексико. Пенсионираният генерал-майор от ВВС Нийл Маккасланд, на 68 години, е видян за последно в Албакърки, Ню Мексико, сутринта в петък, 27 февруари 2026 г.

Маккасланд е командвал и изследователския обект „Филипс“ на Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база Къртланд в Ню Мексико и Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база Райт-Патерсън в Охайо, според ВВС.

Името на Маккасланд се появи в публикуваните от WikiLeaks през 2016 г. имейли от председателя на кампанията на Хилари Клинтън Джон Подеста. В тези съобщения се казва, че Маккасланд е работил с неидентифицирани въздушни явления (UAP), като се отбелязва, че генералът преди това е ръководил Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база Райт-Патерсън - съоръжение, което отдавна е свързвано от теоретиците на конспирацията за НЛО с предполагаемата катастрофа в Розуел през 1947 г.

„Нийл няма никакви специални познания за телата и отломките на извънземни от катастрофата в Розуел, съхранявани в Райт-Пат“, написа съпругата му Сюзън Уилкерсън във Facebook малко след изчезването му през февруари. Уилкерсън каза, че съпругът ѝ се е пенсионирал през 2013 г. „Изглежда доста малко вероятно да е бил отвлечен, за да изтръгне от него много стари тайни“, каза тя, като добави, че не смята, че случаят има общо с работата му.

Моника Хасинто Реза

Моника Джасинтън Реза, 60-годишен аерокосмически инженер и създател на никелова сплав за ракетни двигатели, изчезна на 22 юни 2025 г., докато се разхождаше с приятел в Националната гора Анджелис по добре позната пътека. Според шерифския отдел на окръг Лос Анджелис, инцидентът се е случил около 9 часа сутринта.

Приятелят й бил на около 9 метра напред и казал на полицията, че се е обърнал, за да я провери, а тя се усмихнала и му махнала, показвайки, че е добре. Приятелят се обърнал, за да продължи похода си, и когато погледнал отново няколко минути по-късно, нея я нямало, казал той на разследващите.

Оттогава Реза не е виждана или чувана. По време на изчезването си тя е била директор по обработката на материали в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА. Работата на Реза в областта на усъвършенстваните ракетни материали е финансирана отчасти от Изследователската лаборатория на военновъздушните сили - същата организация, която Маккасланд по-късно ръководи - въпреки че не е потвърдена публично пряка връзка между тях.

Стивън Гарсия

Стивън Гарсия, правителствен подизпълнител, свързан с кампуса за национална сигурност в Канзас Сити, изчезна на 28 август 2025 г. 48-годишният мъж е бил видян за последно да напуска дома си в Албакърки около 9 часа сутринта. Записан е от охранителни камери да се отдалечава пеша, носейки пистолет. Според полицията в Албакърки, той е оставил телефона, портфейла, ключовете и колата си и оттогава не е виждан.

Националният кампус за сигурност в Канзас Сити произвежда по-голямата част от неядрените компоненти, използвани в ядрения арсенал на САЩ. Според Fox News, неговата роля му е дала достъп до класифицирана информация на високо ниво и надзор върху чувствителни активи.

Първоначално властите предупредиха Гарсия, че „може да представлява опасност за себе си“, което повдигна опасения относно психическото му състояние. Но анонимен източник, запознат със случая, отхвърли тази оценка пред медиите, описвайки го като „много стабилен човек“ и оспорвайки предположенията, че е склонен към самоубийство или има проблеми с психичното здраве.

Гарсия и Маккасланд са живели в една и съща част на Ню Мексико. Районът е център на американски ядрени и отбранителни изследвания, въпреки че властите не са потвърдили никаква връзка между двамата мъже.

Карл Грилмайър

Карл Грилмайър, астрофизик от Калифорнийския технологичен институт, известен с работата си върху екзопланетите и откриването на вода в далечни светове, беше застрелян и убит пред дома си в Калифорния на 16 февруари 2026 г.

67-годишният Грилмайър е прекарал десетилетия, работейки по големи мисии, подкрепяни от НАСА, включително космическите телескопи Хъбъл и Спицър, допринасяйки за изследванията на галактическата структура, тъмната материя и търсенето на обитаеми планети.

По-късно властите арестуваха 29-годишен заподозрян, като го обвиниха в убийство, както и в кражба на кола и взлом в отделни инциденти. Разследващите заявиха, че заподозреният е бил докладван преди това за незаконно проникване в имота на Грилмайър в седмиците преди стрелбата.

Нуно Лоурейро

Нуно Лоурейро, физик от Масачузетския технологичен институт и директор на Центъра за плазмени науки и синтез към университета, беше прострелян в дома си в Бруклин, Масачузетс, през декември 2025 г. и по-късно почина. 47-годишният Лоурейро беше водеща фигура в изследванията на термоядрения синтез, изучавайки физиката на плазмата и работейки върху технологии, насочени към овладяване на почти неограничена чиста енергия.

По-късно властите свързаха убийството му със заподозрян, свързан с друга масова стрелба в университета Браун дни по-рано. Разследващите заявиха, че заподозреният, който преди това е учил в университета Лоурейро в Португалия, се е самоубил след нападенията, с което на практика е приключил случаят. Длъжностните лица не са посочили, че смъртта на Лоурейро е свързана с неговите изследвания.

Франк Майвалд

Франк Майуок, дългогодишен инженер в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, почина в Лос Анджелис на 4 юли 2024 г. Единственият широкодостъпен публичен документ за смъртта на Майвалд е кратък онлайн некролог. Причината за смъртта не е публично оповестена и информацията показва, че не е извършена аутопсия.

Майвалд прекарва десетилетия в JPL. Работата му се фокусира върху създаването на инструменти, способни да откриват химически сигнатури, включително вода, органични молекули и други индикатори, които учените използват, за да преценят дали среди извън Земята биха могли да поддържат живот.

Мелиса Касиас

Мелиса Касиас, административен служител с разрешение за достъп до класифицирана информация в Националната лаборатория Лос Аламос, изчезна на 26 юни 2025 г. За последно е видяна в окръг Таос, Ню Мексико, да върви сама покрай пътя. Племенникът ѝ каза по-рано същия ден, че 53-годишната Касиас е взела сандвич и го е оставила при дъщеря си в Таос. Когато членовете на семейството се върнали у дома, открили вътре колата ѝ, чантата, ключовете и както личните, така и служебните ѝ телефони. Телефоните били с фабрични настройки, като последните данни и комуникации били изтрити.

Членове на семейството категорично отхвърлят идеята, че тя е напуснала доброволно. Те казаха, че тя се е подготвяла да се грижи за майка им по време на предстояща операция.

Антъни Чавес

Антъни Чавес, пенсиониран служител на Националната лаборатория в Лос Аламос, е видян за последно около 4 май 2025 г. в дома си в Лос Аламос, Ню Мексико. Когато властите и членове на семейството претърсили дома на 78-годишния мъж, те открили портфейла, ключовете и други лични вещи, оставени вътре. Колата му била заключена в алеята и нямало следи от взлом или борба, според Los Alamos Reporter.

Чавес е работил десетилетия в Националната лаборатория в Лос Аламос, преди да се пенсионира през 2017 г., което го поставя в същия отбранителен център в северната част на Ню Мексико, където са и други, които също са изчезнали.

Джейсън Томас

Джейсън Томас, заместник-директор по химична биология във фармацевтичната компания Novartis, изчезна през декември 2025 г. и беше намерен мъртъв на 17 март 2026 г.

45-годишният Томас е обявен за изчезнал, след като е напуснал дома си в Уейкфийлд, Масачузетс, късно през нощта. Записи от охранителни камери са го заснели да се разхожда близо до железопътните линии малко след полунощ. Телефонът и портфейлът му са били оставени у дома.

Три месеца по-късно тялото му е извадено от езерото Куанаповит, след като ледът се е разтопил. Длъжностни лица заявиха, че няма съмнения за външна намеса, въпреки че причината и начинът на смъртта не са били публично оповестени.