Най-модерният изтребител на САЩ F-35 се разби край Лас Вегас

Изтребител F-35 се разби на полигона за изпитания и тренировки в Южна Невада в САЩ. Пилотът е успял да катапултира и според съобщенията е в безопасност, след като е получил само леки наранявания. Според KSNV News 3, той е съобщил за проблеми с маневрирането на самолета по обяд местно време. Впоследствие изданието съобщи, че пилотът е намерен в добро състояние.

По-късно се появи и официално съобщение от военновъздушните сили на САЩ. „F-35 от авиационната база Нелис се разби днес северно от Лас Вегас. Инцидентът е станал на около 25 мили североизточно от Индиън Спрингс, Невада, в контролираното въздушно пространство и ограничена федерална собственост на полигона за изпитания и тренировки в Невада. Екипите за спешна помощ са на място и няма въздействие върху населените места. Пилотът е в безопасност и се лекува за леки наранявания. Безопасността на нашия персонал и общността остава наш основен приоритет“, се казва в съобщението.

