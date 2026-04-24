НАТО се произнесе могат ли САЩ да изключат Испания от Алианса

НАТО заявява, че няма разпоредба държавите членки да бъдат спирани или изключвани от военния съюз. Изявленето идва след като в доклад се казва, че САЩ могат да се опитат да спрат Испания заради позицията ѝ по отношение на войната с Иран, предаде BBC. Представител на НАТО каза пред медията, че учредителният договор на алианса "не предвижда никаква разпоредба за спиране на членството в НАТО или изключване".

Премиерът на Испания Педро Санчес също отхвърли доклада. "Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", отговори той на въпрос на медиите.

Междувременно прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън каза пред BBC, че въпреки "всичко", което САЩ са направили за своите съюзници от НАТО, "те не са били там за тях".

Американските намерения

Американските намерения бяха разкрити чрез вътрешен имейл от Пентагона, който очертава варианти за наказание от страна на САЩ на съюзници от НАТО, за които се смята, че не са подкрепили американските операции във войната срещу Иран.

Сред тези опции освен изключване на Испания от Алианса, попадаше и преразглеждане на позицията на Съединените щати по отношение на претенциите на Великобритания към Фолкландските острови, съобщава пред Reuters американски представител.Имейлът също така предлагаше преглед на позицията на САЩ относно претенциите на Великобритания към Фолклендските острови в южния Атлантик, за които претендира и Аржентина, пише "Ройтерс".