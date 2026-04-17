Нов опит за импийчмънт срещу Тръмп – внесени са 13 обвинения

17 април 2026, 15:15 часа 214 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Конгресменът демократ Джон Ларсън е внесъл резолюция с 13 обвинения в Камарата на представителите с искане за импийчмънт на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Ларсън иска импийчмънт на президента за „тежки престъпления и провинения“ – от водене на незаконна война без одобрение на Конгреса и злоупотреба с власт до узурпиране на бюджетни правомощия, оказване на натиск върху съдебната система и използване на власт за лична изгода с използване на държавни структури.

На фона на военните действия срещу Иран демократи не за първи път обвиняват Тръмп, че е действал еднолично и е застрашил глобалната сигурност.

Медии отбелязват обаче, че при сегашния политически баланс шансът искането за импийчмънт да бъде прието е много малък.

 

Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Импийчмънт
