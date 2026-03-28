"Плати, за да играеш": Ето как Тръмп обмисля да наказва членките на НАТО

Американският президент Доналд Тръмп обмисля реорганизация на Северноатлантическия алианс. Целта му е да лиши от право на глас при вземането на решения тези членки, които не правят достатъчно разходи и не изпълняват изискванията за финансиране. "Плати, за да играеш" - това ще е новият модел на отношения в НАТО, който обмисля стопанинът на Белия дом, става ясно от статия на The Telegraph, като изданието се позовава на свои източници. Очевидно той ще засегне онези членки, които не изпълняват изискването за 5% от БВП за разходи за отбрана.

Това е една от няколкото идеи, които Тръмп обмисля в момента, след като европейските му съюзници отхвърлиха искането му да изпратят военни кораби за деблокиране на Ормузкия проток.

Друг ход, който обмисля Тръмп, е да изтегли американските войски от Германия.

Припомняме, че според годишния доклад на НАТО за 2025 г., който бе обявен наскоро, всички страни членки на Алианса вече са достигнали или надхвърлили целта от 2% от БВП за отбрана, която бе поставена през 2014 г. Следващата цел е достигане на 5% от БВП.

Съгласно предложенията, които се разглеждат от Тръмп, съюзниците, които не успеят да постигнат новата цел, ще бъдат лишени от право на глас по решенията за разширяване, съвместните мисии и използването на член 5 за взаимна отбрана.

Трима служители на НАТО са заявили пред изданието, че американски представители не са повдигнали официално тези планове в централата в Брюксел, но са повдигнали темата за новия модел "плати, за да играеш" в няколко дискусионни форума.

