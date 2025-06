Пътнически самолет се запали във въздуха над Лас Вегас (ВИДЕО)

Полет на Американските авиолинии се върна на летището в Лас Вегас в сряда сутринта, след като пламъци и дим излязоха от един от двигателите му във въздуха, предава американската CBS News, позовавайки се на информация на служители на авиокомпанията. Самолетът бил във въздуха около 10 минути преди да кацне обратно. За щастие - самолетът се е приземил безопасно и няма данни за пострадали.

По информация на авиокомпанията 153 пътници и шестима членове на екипажа са били на борда по време на инцидента.

„Самолетът рулира до изхода на собствен ход и клиентите слязоха нормално. Оценяваме професионализма на нашия екип и благодарим на нашия екип, който работи, за да отведе клиентите ни до техните дестинации възможно най-бързо", се казва в изявление на авиокомпанията.

