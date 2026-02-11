Спорт:

С пари на наркотици – безплатен сладолед за децата (ВИДЕО)

11 февруари 2026, 10:55 часа 336 прочитания 0 коментара
Полицията в един от окръзите на Флорида започна нестандартна инициатива - да раздава безплатен сладолед на деца, който купуват с пари, конфискувани от наркотрафиканти. Видеото беше споделено от органите на реда в социалните мрежи.

Офисът на шерифа вложи 90 000 долара, конфискувани от осъдени наркодилъри, в камион за сладолед и обикаля местните квартали, раздава безплатни лакомства и помага на служителите да изградят връзки с децата.

Шерифът на окръг Ориндж Джон Мина каза, че идеята е произлязла от задължението на отдела да реинвестира конфискуваните средства обратно в общността.

„Всяка година нашите заместници арестуват стотици и стотици наркодилъри и, разбира се, ние конфискуваме техните наркотици, но също така конфискуваме парите, получени от тези продажби на наркотици“, обясни той.

Така, чрез законите за конфискация, те връщат парите обратно в общността за програми за превенция на престъпността и програми за превенция на наркотиците, програми за менторство на деца. „Какъв по-добър начин да изградим доверие и да ангажираме младежите си от това нашите полицаи да се возят в камион за сладолед“, каза той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Наркотици полиция сладолед
