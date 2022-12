САЩ готвят нови санкции срещу руски оръжейни фирми и отговорните за т.нар. референдуми

Очаква се решението да бъде обявено на 9 декември. Според източниците на изданието - наказателните мерки ще замразят всички активи на санкционираните под американска юрисдикция и ще забранят пътуванията до САЩ и сделките с Щатите.

Сред мишените ще бъдат и властите, отговорни за филтриращите лагери, които Русия създаде в Украйна по време на пълномащабната инвазия и в които правозащитни организации документираха военни престъпления като например изтезания на цивилни.

Отделно от това администрацията на Джо Байдън възнамерява да наложи санкции на няколко руски компании от отбранителната промишленост, свързани с покупката на ирански военни дронове. Те се ползват от Москва за удари по цели в Украйна, включително по цивилни граждани и енергийни съоръжения.

Британското военно разузнаване обяви в днешния си доклад, че Русия вероятно е започнала да използва нова партида ирански дронове за атаки срещу украинците. Посочва се, че Москва е изчерпала предишната пратка от няколкостотин безпилотни апарата Шахид-131 и Шахид-136.

⚡️UK Defense Ministry: Russia likely started using new batch of Iranian drones in Ukraine.



Russia has likely “exhausted its previous stock of several hundred Shahed-131s and 136s and has now received a resupply,” according to the U.K Defense Ministry. pic.twitter.com/KvzuYIF4CN