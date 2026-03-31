Спрете това веднага: Холивуд настръхна срещу "нечовешките условия" за деца имигранти

Мадона, Бен Стилър, Марк Ръфало и Педро Паскал са сред знаменитостите, подписали отворено писмо, в което се изисква "незабавното закриване" на Центъра за обработка на имиграционни дела "Дили" в Тексас. Стотици малки деца, тийнейджъри и техните родители са задържани в този отдалечен център, който е обект на все по-голямо внимание заради съобщенията за нечовешките условия там.

"Никое дете не бива да бъде затваряно в център за имиграционно задържане", се казва в писмото, подписано от все по-голям брой холивудски звезди, лекари, експерти по политики и други организации.

В писмото се призовават федералното правителство и частният оператор на затвори CoreCivic да "върнат децата и семействата в домовете и общностите, от които са били отведени, и да прекратят незабавно задържането на деца".

Към призива на Мадона, Паскал и Морис се присъединиха и други звезди, сред които Джон Леджънд, Грейси Ейбрамс, Америка Ферера, Джейн Фонда, Райли Киоу, Диего Луна, Синтия Никсън, Кики Палмър, Марън Морис и Рами Юсеф. Петицията е отворена за подписи в Change.org и вече е събрала над 13 900 подписа.

"Децата, задържани в имиграционни центрове, преживяват травми, пренебрежение и условия, които нарушават основните стандарти за здраве, безопасност, достойнство и човешки права. Мястото на децата е в училище и на детските площадки, а не в центрове за задържане", се посочва в отвореното писмо.

За центъра

Центърът беше открит от администрацията на Обама през 2014 г., а след това затворен от администрацията на Байдън през 2024 г. Миналата пролет Белият дом на Тръмп отново отвори съоръжението като част от разширяване на имиграционните центрове за задържане на стойност 45 милиарда долара. От началото на втория мандат на Тръмп броят на децата, задържани от ICE в даден ден, се е увеличил повече от шест пъти, информират от БГНЕС.

