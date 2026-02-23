Силата на наркокартела на Ел Менчо - изглежда абсурдно (ВИДЕО)

След като мексиканската армия и мексиканските сили за сигурност елиминираха лидера на най-могъщия наркокартел в страната "Ново поколение в Халиско" Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, хаосът завладя Мексико. Видеокадри от случващото се обикалят света чрез социалните мрежи, като дават представа за размера на проблема - ОЩЕ: Мафията в Мексико е ударена право в сърцето: Убийство на мощен лидер разпали бунтове (ВИДЕА)
Едно от видеата обаче определено шокира - и това е силата, оръжията и техниката, с които разполагат наемниците на наркокартела на Сервантес. Ако човек не знае, би си помислил, че видяното на видеото всъщност представлява мексиканската армия или поне някое специализирано звено на техните служби:
😨 Relax, everyone — the Mexican army has arrived to restore order!— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026
Except… that’s not the army.
It’s the Special Forces unit of the Jalisco New Generation Cartel. https://t.co/GYycIwtkqb pic.twitter.com/VcqPn0SS0q
😳 This is Mexico — right now. Gunmen from the Jalisco New Generation Cartel firing from a moving vehicle as they advance toward Mexican security forces. https://t.co/T1uZAKp68e pic.twitter.com/GpuUsg9CA3— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026
🚨🇲🇽 Cartels unleash chaos in Mexico — highways blocked, cars set on fire— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
Narcos are setting up roadblocks across cities, shutting down highways and streets.
In Guadalajara, armed men were caught on video hijacking a civilian’s car — only to set it ablaze moments later. https://t.co/H0ZqsI0Wm0 pic.twitter.com/eW46aEINqN
Картелът разполага със специално подразделение с оператори на дронове (Operadores Droneros), което е активно поне от 2017 г. насам: то провежда атаки с дронове като тактика за обезлюдяване в щата Мичоакан, а през 2024 г. единицата разположи монтирани на превозни средства системи за електронно заглушаване. Близо 20-те хиляди бойци на картела са обучени от международна група паравоенни инструктори, включително гватемалски и колумбийски ветерани от партизанската война. "Картелът контролира важни вериги за доставки на фентанил и метамфетамин в САЩ, извършва контрабанда на петрол, а борбата за власт ще има последствия далеч извън границите на Мексико", коментира в профила си във Facebook близкоизточният анализатор Руслан Трад.
Междувременно - говорителят на Белия дом Каролайн Левит официално заяви, че САЩ са помогнали на Мексико с разузнавателна информация, за да бъде локализирано местоположението на Сервантес. Той е бивш мексикански полицай, а американците вече го определиха и за терористична заплаха:
⚡️The United States has confirmed its involvement in the elimination of the leader of the Jalisco New Generation Cartel in Mexico, White House Press Secretary Leavitt said. https://t.co/NAxXvpdCTV pic.twitter.com/z2ztoqp49K— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026
Още: След смъртта на наркобарон и безредиците: Президентът на Мексико с призив за спокойствие (ВИДЕА)