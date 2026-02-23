Войната в Украйна:

Силата на наркокартела на Ел Менчо - изглежда абсурдно (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 12:58 часа 460 прочитания 0 коментара
Силата на наркокартела на Ел Менчо - изглежда абсурдно (ВИДЕО)

След като мексиканската армия и мексиканските сили за сигурност елиминираха лидера на най-могъщия наркокартел в страната "Ново поколение в Халиско" Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, хаосът завладя Мексико. Видеокадри от случващото се обикалят света чрез социалните мрежи, като дават представа за размера на проблема - ОЩЕ: Мафията в Мексико е ударена право в сърцето: Убийство на мощен лидер разпали бунтове (ВИДЕА)

Едно от видеата обаче определено шокира - и това е силата, оръжията и техниката, с които разполагат наемниците на наркокартела на Сервантес. Ако човек не знае, би си помислил, че видяното на видеото всъщност представлява мексиканската армия или поне някое специализирано звено на техните служби:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Картелът разполага със специално подразделение с оператори на дронове (Operadores Droneros), което е активно поне от 2017 г. насам: то провежда атаки с дронове като тактика за обезлюдяване в щата Мичоакан, а през 2024 г. единицата разположи монтирани на превозни средства системи за електронно заглушаване. Близо 20-те хиляди бойци на картела са обучени от международна група паравоенни инструктори, включително гватемалски и колумбийски ветерани от партизанската война. "Картелът контролира важни вериги за доставки на фентанил и метамфетамин в САЩ, извършва контрабанда на петрол, а борбата за власт ще има последствия далеч извън границите на Мексико", коментира в профила си във Facebook близкоизточният анализатор Руслан Трад.

Междувременно - говорителят на Белия дом Каролайн Левит официално заяви, че САЩ са помогнали на Мексико с разузнавателна информация, за да бъде локализирано местоположението на Сервантес. Той е бивш мексикански полицай, а американците вече го определиха и за терористична заплаха:

Още: След смъртта на наркобарон и безредиците: Президентът на Мексико с призив за спокойствие (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Мексико Мафия наркокартел наркокартели
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес