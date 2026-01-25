Войната в Украйна:

Снежен ад: Над 800 000 американци са без ток заради невиждана буря (ВИДЕО)

25 януари 2026, 19:46 часа 233 прочитания 0 коментара
Повече от 800 000 души в САЩ, включително в щата Ню Мексико в западната част на страната, останаха без електричество, а над 16 000 полета бяха отменени днес преди огромната зимна буря, която заплашва да парализира източните щати с обилни снеговалежи, предаде Ройтерс. Синоптиците вече предупредиха, че сняг, суграшица, леден дъжд и опасно ниски температури ще обхванат източните две трети от страната днес и през седмицата.

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп вчера одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния. „Ще продължим да наблюдаваме и да поддържаме връзка с всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Пазете се и се топлете“, написа Тръмп в публикация в платформата „Трут Соушъл“.

17 щата и окръг Колумбия са обявили извънредно положение заради лошото време, съобщи Министерството на вътрешната сигурност. Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум вчера предупреди американците да вземат предпазни мерки. „Ще бъде много, много студено“, каза Ноум. „Затова призоваваме всички да се запасят с гориво и храна, за да преодолеем това заедно“, добави тя.

Броят на прекъсванията на електроснабдяването продължава да нараства. Към 10:18 ч. местно време днес (17:18 ч. българско време) са били отчетени повече от 800 000 потребители в САЩ без ток, според специалиризираният уебсайт PowerOutage.us, като най-малко 300 000 от тях са в Тенеси и над 100 000 в Мисисипи, Тексас и Луизиана. Други засегнати щати са Кентъки, Джорджия, Северна Каролина и Алабама.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
