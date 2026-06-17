Спинка като Джо Байдън: Хилари Клинтън намери и похвала за Доналд Тръмп (ВИДЕО)

"Ще кажа нещо положително за Тръмп: Планът му от 20 точки за Газа всъщност е път към сигурността за Израел, възстановяването на Газа и възможността за самоопределение за палестинците. Много хора го отхвърлят, защото Тръмп го е направил, но това е единственият начин и единственият шанс. Няма нищо друго". Това заяви бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която беше кандидат за американски президент от демократите през 2016 година, но загуби от Тръмп.
Hillary Clinton on Gaza:— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
I'm gonna say something positive about Trump:
Trump's 20-point plan for Gaza is actually a pathway to security for Israel, reconstruction for Gaza, and the possibility of self-determination for the Palestinians.
There are a lot of people who reject it… pic.twitter.com/L4k37QBPgp
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Най-важните две точки в плана са следните:
- Ивицата Газа ще бъде една дерадикализирана и освободена от тероризма зона, която няма да представлява заплаха за нейните съседите.
- Ивицата Газа ще бъде възстановена в полза на нейните жители, които вече са страдали прекалено много.
Освен това, в точка 9 е предвидено Газа да бъде управлявана в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и аполитизирани фигури. "Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на един нов международен орган, наречен Комитет за мир, който пък ще бъде ръководен от Доналд Тръмп" - вижте повече в материал на БТА.
Критиките към Тръмп
Същевременно Клинтън посочи, че американският президент вече не е този човек, който беше - защото навърши 80 години и му личи. На въпрос дали Тръмп се разпада, Клинтън отговори, че американският президент вече не реагира с толкова енергия и "сякаш постоянно заспива напоследък". Не спи достатъчно напоследък, констатира Хилари Клинтън, визирайки и как явно се отразява това да пуска публикации в Truth Social. Тя даде пример и за Ормузкия проток и как Тръмп показал, че никой не му бил казал за опцията Иран да затвори протока, дори не знаел къде е, като в лош филм:
Q: Is Trump disintegrating? He just turned 80.— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
Hillary Clinton: I think he is certainly not what he was.
Donald Trump is like falling asleep all the time these days. He's not getting enough sleep these days.
Poor Joe Biden! pic.twitter.com/XQE8Q0b1zk
🚨BREAKING: DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT HIS 80TH BIRTHDAY UFC FREEDOM 250 EVENT. pic.twitter.com/Q7hdbDWQOW— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 15, 2026
You step and fetch c🦝🦝n. You’re such a damn disgrace to yourself and your family. @stephenasmith This is Trump’s corrupt racist ass falling asleep during a meeting in the Oval Office just last week. He does this all the time. You have no idea what you’re talking about. pic.twitter.com/XkgwHN0etB— Pop (@financejonE) June 14, 2026
На този фон, бившият съветник на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън, който е в открита война с американския президент, се подигра, че иранците го разиграват както си искат и са получили каквото искат в новото мирно споразумение. "Той отчаяно искаше сделка", констатира Болтън:
John Bolton:— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
Iranians played Trump like a violin. That's why they've got the deal that they want.
The Iranians can see that — they've seen for weeks, if not months, he's desperate for a deal. And they have maneuvered him.
Source: Euronews pic.twitter.com/zi8CD6wcMh
Междувременно, Хилари Клинтън изрично подчерта, че израелският премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, е искал години наред да съкруши Иран, бил е обсебен и е притискал САЩ да влязат във война. Другата му "страст" е била да нормализира отношенията между Израел и Саудитска Арабия, която е центърът на сунизма в ислямския свят и по тази линия съперник номер едно на Иран, център на шиизма. Визията на Нетаняху по думите на Клинтън - обезглавете режима на аятоласите и Иран ще падне, наред с бомбардировки, които да съсипят иранския военен потенциал и да има революция отвътре. "Никога не сме смятали, че ще стане така", уточни Клинтън какво е било нейното управление като държавен секретар на САЩ - Още: Тръмп пак ще санкционира руския петрол, но се проваля с иранския: NYT обяви загуба на САЩ във войната (ВИДЕО)
Hillary Clinton:— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
Netanyahu's been obsessed, as long as I've dealt with him, with two things: Iran and his desire to normalize relations with Saudi Arabia.
The first formal meeting I had with him in 2009 ... was, "How can we get normalization with Saudi Arabia and how do we… pic.twitter.com/tCpjo4E4la