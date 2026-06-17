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Спинка като Джо Байдън: Хилари Клинтън намери и похвала за Доналд Тръмп (ВИДЕО)

17 юни 2026, 7:03 часа 155 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Спинка като Джо Байдън: Хилари Клинтън намери и похвала за Доналд Тръмп (ВИДЕО)

"Ще кажа нещо положително за Тръмп: Планът му от 20 точки за Газа всъщност е път към сигурността за Израел, възстановяването на Газа и възможността за самоопределение за палестинците. Много хора го отхвърлят, защото Тръмп го е направил, но това е единственият начин и единственият шанс. Няма нищо друго". Това заяви бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която беше кандидат за американски президент от демократите през 2016 година, но загуби от Тръмп.

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Най-важните две точки в плана са следните:  

  1. Ивицата Газа ще бъде една дерадикализирана и освободена от тероризма зона, която няма да представлява заплаха за нейните съседите.
  2. Ивицата Газа ще бъде възстановена в полза на нейните жители, които вече са страдали прекалено много.

Освен това, в точка 9 е предвидено Газа да бъде управлявана в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и аполитизирани фигури. "Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на един нов международен орган, наречен Комитет за мир, който пък ще бъде ръководен от Доналд Тръмп" - вижте повече в материал на БТА.

Критиките към Тръмп

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Същевременно Клинтън посочи, че американският президент вече не е този човек, който беше - защото навърши 80 години и му личи. На въпрос дали Тръмп се разпада, Клинтън отговори, че американският президент вече не реагира с толкова енергия и "сякаш постоянно заспива напоследък". Не спи достатъчно напоследък, констатира Хилари Клинтън, визирайки и как явно се отразява това да пуска публикации в Truth Social. Тя даде пример и за Ормузкия проток и как Тръмп показал, че никой не му бил казал за опцията Иран да затвори протока, дори не знаел къде е, като в лош филм:

На този фон, бившият съветник на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън, който е в открита война с американския президент, се подигра, че иранците го разиграват както си искат и са получили каквото искат в новото мирно споразумение. "Той отчаяно искаше сделка", констатира Болтън: 

Междувременно, Хилари Клинтън изрично подчерта, че израелският премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, е искал години наред да съкруши Иран, бил е обсебен и е притискал САЩ да влязат във война. Другата му "страст" е била да нормализира отношенията между Израел и Саудитска Арабия, която е центърът на сунизма в ислямския свят и по тази линия съперник номер едно на Иран, център на шиизма. Визията на Нетаняху по думите на Клинтън - обезглавете режима на аятоласите и Иран ще падне, наред с бомбардировки, които да съсипят иранския военен потенциал и да има революция отвътре. "Никога не сме смятали, че ще стане така", уточни Клинтън какво е било нейното управление като държавен секретар на САЩ - Още: Тръмп пак ще санкционира руския петрол, но се проваля с иранския: NYT обяви загуба на САЩ във войната (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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