Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин, показващо кой е шефът

Както стана ясно през седмицата, за място на срещата на върха, която ще се проведе на 15 август между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, е избрана Аляска. Спекулациите къде ще е срещата бяха много, предвид факта, че Путин не може просто така да стъпи в общо 125 държави по света, подписали Римския статут на Международния наказателен съд, защото това би означавало да бъде задържан заради издадената за него заповед за арест за военни престъпления. Самият Путин преди дни заяви, че срещата би могла да се осъществи в ОАЕ, където му били "приятели". Путин: Имаме много приятели, така че ето едно подходящо място за срещата ни с Тръмп

Истински шамар - същата Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки

В крайна сметка се изясни, че не ОАЕ, а американският щат Аляска ще посрещне двамата лидери. И тук, както пише бившият депутат от Държавната дума Александър Невзоров, изниква твърде любопитна ситуация. Както е известно, Аляска е продадена от Русия на САЩ за нищожна сума преди век и половина.

И в това политическият анализатор вижда истинско унижение за руския лидер и незавоалиран намек "кой е шефът". Защото Путин отива на крака при Тръмп именно в тази земя, някога завладяна от руснаците с цената на много кръв и жертви и после безславно продадена на американците - и в резултат на това се оказва всъщност второто по значимост териториално разширение на САЩ след покупката на щата Луизиана. Впоследствие се оказва, че тази обширна територия е изключително богата на нефт, газ и има едни от най-големите златни находища в света.

Путин отива при Тръмп "по негова свирка и заповед"

И така, ето какво пише Невзоров:

"Аляска е живо напомняне за диващината и глупостта на Русия, която я продава за жълти стотинки през 1867 г. (...) Забавното е, че всичко там наистина е обляно в "руска кръв", защото колонизацията на земите е била варварска, трудна и взаимно разрушителна."

И продължава - 16 години руснаците там изтребват местните племена тлингити и алеути, като същевременно и насилствено ги покръстват, но самите те давайки много жертви.

И накрая "резултатът от цялата епопея е продажбата на ценната, с много кръв спечелена аляска земя на американците само за 7 милиона долара (5 долара на квадратен километър).

Аляска сега струва трилиони."

И анализаторът заключава, че Аляска в никакъв случай не може да се нарече "неутрално място за среща" на Тръмп и Путин, а е "унизително напомняне кой е шефът".

Това автоматично означава, че именно Путин отива при Тръмп "по негова свирка и заповед", пише той в телеграм канала си.