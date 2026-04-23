Стрелецът е на свобода: Ранени след стрелба в Луизиана (ВИДЕО)

Десет души са ранени при стрелба в търговския център „Мол ъф Луизиана“ в Батън Руж, съобщи ABC News, позовавайки се на информация на властите. Стрелецът е на свобода, съобщи полицията в Батън Руж. Всички ранени са били транспортирани от мястото на инцидента, а всички клиенти на търговския център са били евакуирани от мола, заяви кметът и президент на Батън Руж Сид Едуардс.

Изстрелите са били произведени в зоната за хранене, съобщи полицията, описвайки го като целенасочен инцидент по време на бой между две групи, а не като случаен акт на насилие.

Мястото на инцидента е обезопасено.

Какво разказват свидетелите?

„Чух силно „пук“ и след това още едно „пук““, каза служител на мола пред филиала на ABC в Батън Руж.

„... Обърнах се и видях хора да падат на пода, а след това видях пистолета. ... И той се обръщаше, стреляйки на случаен принцип", каза очевидец.

Човек се е обадил на охраната и полицията е пристигнала, като е настанал пълен хаос.

„Никога не съм виждала нещо подобно през живота си", каза свидетелка на случилото се и обясни, че навсякъде е имало много кръв.