Световни звезди въстанаха срещу убийствата, дело на имиграционните служби на САЩ

Звезди от киното и попмузиката се противопоставиха публично срещу акциите на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE), след като двама американски граждани бяха застреляни и убити от федерални агенти в Минеаполис. От червените килими до социалните мрежи - обикновено дистанцираните от политиката знаменитости се включиха активно в дебата след смъртта на 37-годишния медицински работник в интензивно отделение Алекс Прети, застрелян в събота.

Ето част от публичните призиви на известни личности срещу имиграционната политика на президента Доналд Тръмп.

Педро Паскал

Чилийско-американският актьор публикува поредица от послания в Instagram, с които призова за национална стачка в знак на протест срещу убийствата и настоява за по-голяма прозрачност от страна на федералните власти относно действията на агентите на ICE.

"Истината е границата между демократично управление и авторитарен режим", написа Паскал, отдавайки почит на Алекс Прети и на друга жертва – 37-годишната Рене Гуд, убита по-рано този месец. "Американският народ заслужава да знае какво се е случило", добави той.

Джейми Лий Къртис

Носителката на "Оскар" също се включи в призивите за национални протести срещу акциите на ICE. "ТОВА БЯХА АМЕРИКАНЦИ! ЗАСТРЕЛЯНИ ОТ СОБСТВЕНОТО СИ ПРАВИТЕЛСТВО!", написа тя в публикация в неделя, придружена от рисунки на Прети и Гуд. Във вторник Къртис сподели снимка от Минеаполис с надпис: "ВЯРВАМ В НАС!".

Марта Стюарт

Известната бизнесдама също изрази възмущението си в Instagram, като посочи, че е била насърчена от 14-годишната си внучка.

"Всеки ден съм огорчена и тъжна, че ни се казва, че имигрантите – а повечето от нас са или произлизат от такива – не са добре дошли", написа 84-годишната Стюарт. Тя е обезпокоена от факта, че "не можем да изразим недоволството си чрез мирни протести, без да бъдем атакувани или дори убити от федерални сили".

Кейти Пери

Изпълнителката на "Firework" призова последователите си да се свържат със своите сенатори и да окажат натиск чрез бюджетния контрол върху ICE.

"Превърнете гнева в действие", написа 41-годишната певица.

Кери Уошингтън

Актрисата от сериала "Скандал" публикува видео пред своите 7,6 милиона последователи в Instagram, в което обяснява стъпка по стъпка как да се свържат с избраните от тях представители и да поискат блокиране на финансирането за ICE.

"Не сте безсилни пред случващото се в Минесота", заяви тя, демонстрирайки на живо обаждане до офиса на конгресмен, за когото е гласувала, в Калифорния.

Били Айлиш

24-годишната певица и автор на песни призова други известни личности да не мълчат за смъртта на Прети.

"Хей, колеги знаменитости, ще вземете ли отношение?", написа в Instagram деветкратната носителка на "Грами". По-късно тя сподели и публикации, осъждащи тактиките, използвани от ICE при акциите, съобщава БГНЕС.