Трагедия преди шоуто на Шакира в Рио

27 април 2026, 6:08 часа
Техник загина в Рио де Жанейро при инцидент по време на монтажа на сцената, на която колумбийската изпълнителка Шакира трябва да изнесе голям безплатен концерт на 2 май, съобщиха властите и организаторите. От повече от две седмици екипи работят по изграждането на внушителна сцена върху пясъка на прочутия плаж Копакабана, където в събота се очаква да се събере огромна тълпа посетители от Бразилия и чужбина.

Краката на мъжа са били смазани в подемна система, съобщиха пожарникарите. Той е бил откаран с линейка в болница, но не е оцелял. "За съжаление, техникът почина в болницата", съобщи в кратко изявление компанията организатор на концерта. 

Граната на плажа

На 13 април полицията откри и отстрани "взривно устройство" на крайбрежната алея на плажа Копакабана, където колумбийската звезда трябва да изнесе концерта си. Според няколко местни медии става дума за шокова граната – несмъртоносно устройство, предназначено временно да дезориентира хора чрез ослепителна светкавица и силен взрив.

Концерти като този на Шакира обикновено привличат големи тълпи, още повече, че за периода на есента в Южното полукълбо – от март до юни – кметството очаква 3,5 милиона туристи да посетят Рио. 

Според общинската агенция "Риотур" 2,1 милиона души са присъствали миналата година на подобния концерт на Лейди Гага, а 1,6 милиона – на концерта на Мадона през 2024 г.

Виолета Иванова Отговорен редактор
