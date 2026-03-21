Тръмп: Близо сме до постигане на целите ни, обмисляме край на военните операции срещу Иран

Все по-близо сме до постигането на нашите цели, затова обмисляме да приключим нашите мащабни военни операции в Близкия изток по отношение на терористичния режим в Иран. Това написа в своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Той изброи и целите на САЩ в Иран:

Напълно да унищожим иранските ракетни сили, пусковите установки и всичко останало, свързано с тях.

Да унищожим отбранителната промишлена база на Иран.

Да ликвидираме иранските военноморски и военновъздушни сили, включително противовъздушното въоръжение.

Никога да не позволяваме на Иран да се доближи дори и малко до ядрена способност и винаги да сме в позиция, в която САЩ могат бързо и мощно да реагират на такава ситуация, ако тя възникне.

Да защитим на най-високо ниво нашите съюзници в Близкия изток, включително Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други.

"Ормузкият пролив ще трябва да бъде охраняван и контролиран, ако е необходимо, от други държави, които го използват — САЩ не го използват! Ако ни помолят, ще помогнем на тези държави в усилията им, но това не би трябвало да е необходимо, след като заплахата от Иран бъде ликвидирана. Важно е, че това ще бъде лесна военна операция за тях", написа още Доналд Тръмп.

По-рано той изрази подобно мнение и пред репортери. "Ние не използваме Ормузския пролив; той не ни трябва. Европа, Корея, Япония и Китай имат нужда от него; те ще трябва да се ангажират", заяви той, цитиран от ВВС.

Trump:



We don’t use the Strait of Hormuz; we don’t need it.



Europe, Korea, Japan, and China need it; they will have to get involved a little bit. pic.twitter.com/Smge7MmLVN — Clash Report (@clashreport) March 20, 2026