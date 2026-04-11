Тръмп: Най-сладкият петрол е в САЩ. Очакваме ви. Бърза обработка на поръчките!

11 април 2026, 23:05 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп призова всички празни танкери да си натоварят петрол от САЩ - страната му разполагала с "най-сладкия" петрол, по думите му.

Постът на президента на САЩ наистина звучи като жестока подигравка с целия свят на фона на растящите цени и енергийната криза, която той самият отприщи и за която очевидно не може да намери решение. Ето публикацията му в Truth Social:

"Огромен брой напълно празни петролни танкери, едни от най-големите в света, в момента се насочват към САЩ, за да се заредят с най-добрия и най-сладък петрол (и газ) в света. Имаме повече петрол от следващите две най-големи петролни икономики взети заедно - и с по-високо качество. Очакваме ви. Бързо изпълнение [на поръчките]!"

Елена Страхилова Отговорен редактор
