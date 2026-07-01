Тръмп обяви извънреден конгрес на Републиканската партия преди вота

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че той и съпартийците му републиканци ще организират конгрес в Далас през септември, за да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори през ноември, предаде Ройтерс. Партиен конгрес в година без президентски избори е необичаен ход. Двете основни американски политически партии – републиканците и демократите – обикновено организират конгреси в навечерието на президентските избори, произвеждани на всеки четири години. Следващият такъв конгрес ще бъде през 2028 година.

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Републиканците са под натиск да запазят контрола си върху Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп и се опасяват, че тревогите на избирателите за икономиката и решението на Тръмп да започне война с Иран може да навредят на усилията им, отбеляза агенцията, цитирана от БТА.

„ГОЛЯМА НОВИНА! За първи път в историята Републиканската партия ще проведе КОНГРЕС ПРЕДИ МЕЖДИННИ ИЗБОРИ. Той ще бъде в Далас, Тексас – едно от любимите ми места в света. Ще бъде фантастично!“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи. „Това никога досега не е правено и ще бъде наистина историческо събитие“, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като уточни, че конгресът ще се състои на 9 и 10 септември.

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80-годишният президент предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса, и включи няколко ключови сътрудници от Белия дом в организацията на републиканската кампания.

По-рано вчера Върховният съд на САЩ премахна ограниченията върху сумите, които политическите партии могат да харчат в координация с всеки кандидат – решение, което може да бъде от полза за републиканците на междинните избори, предаде АФП.

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