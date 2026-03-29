The Telegraph: Тръмп иска да изтегли американските войски от Германия

Германия се опасява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да изтегли американските войски от страната. Според The ​​Telegraph американският лидер обмисля радикална реорганизация на НАТО. Отбелязва се, че искането на Тръмп за увеличени финансови ангажименти от държавите-членки на НАТО се обсъжда в Германия. Освен това, от завръщането си на президентския пост в САЩ през 2025 г., той обмисля изтеглянето на американските войски от Германия. Изданието подчертава, че подобен ход може да повлияе както на единството на Алианса, така и на сигурността на Германия.

Според предложенията, разглеждани от Тръмп, съюзниците от НАТО, които не успеят да увеличат военните разходи до 5% от БВП, биха могли да бъдат изключени от ключови процеси на вземане на решения. Те включват разширяване на алианса, съвместни мисии и дори активиране на взаимопомощта по член 5, подчертава изданието.

Журналистите припомниха, че всички страни членки на НАТО в момента са длъжни да изразходват поне 2% от БВП си за отбрана. Тръмп обаче настоява за още по-голямо увеличение на военните разходи. Изданието отбелязва, че тези планове ще бъдат представени на среща на върха, която ще се проведе по-късно в Анкара. Не всички страни обаче са склонни да се съгласят с това искане, включително Германия, която се е ангажирала да изразходва приблизително 2% от БВП си за отбрана през 2025 г.

„Билд“ отбелязва, че плановете на Тръмп за изтегляне на войските от Германия съвпадат с предложението на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), която смята, че Берлин трябва да се освободи от американското присъствие .

Тръмп може да сключи сделка с Русия зад гърба на Европа.

„Таймс“ съобщи по-рано, позовавайки се на висши европейски служители, че в Европа нарастват опасенията, че САЩ биха могли да изоставят съюзниците си от НАТО и да сключат сделка с Русия. Европейските страни се опасяват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да откаже да защитава съюзниците си, ако Русия атакува тяхна територия.

Британски военен източник също изрази опасения, че САЩ може да откажат да защитават източния фланг на НАТО в случай на нападение. Изданието подчертава, че тези опасения са били изразени в същия ден, в който САЩ обмислят пренасочване на ключови ресурси, предназначени за Украйна, към Близкия изток.

