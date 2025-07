Тръмп скъсява срока към Москва – рязка промяна в тона към Путин (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще намали предварително обявения 50-дневен срок, даден на Русия за прекратяване на войната в Украйна. В изказване преди срещата си с британския премиер Киър Стармър в Шотландия, Тръмп заяви, че е недоволен от действията на руския диктатор Владимир Путин.

"Разочарован съм от Путин", каза американският държавен глава. "Ще съкратя тези 50 дни, които му дадох", добави той, първоначално без да уточнява новата времева рамка. Впоследствие той каза: „Определям нов краен срок за Русия - 10-12 дни от днес", което означава, Путин има срок максимум до 9 август да постигне "сделка" с Украйна и да прекрати огъня.

Тръмп също така съобщи, че лидерите на Руанда и Конго ще посетят Вашингтон, след като през миналия месец подписаха мирно споразумение. Още: Рубио: Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва

Тръмп се опитва да окаже натиск върху Русия да спре войната си срещу Украйна. Преди седмица той обяви нови доставки на оръжие и даде на руския диктатор 50 дни да се съгласи на сделка. Президентът обяви, че САЩ ще наложат "много строги мита" на Русия, ако тя не постигне споразумение по войната в Украйна в рамките на 50 дни – тоест, до началото на септември.

Отговорът не закъсня - от Кремъл заявиха, че Москва "не се поддава на заплахи" и се присмяха на заплахата на Тръмп.

Trump says he plans to shorten the 50-day window he previously gave Putin: “I’m going to cut those 50 days down, because I think I already know the answer,” he told UK PM Starmer during their meeting in Scotland. pic.twitter.com/LKbjWQJJ5j