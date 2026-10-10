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Тръмп: Време е Украйна да си смени президента, Зеленски прави проблеми на целия свят

10 октомври 2026, 20:17 часа 1348 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Време е Украйна да си смени президента, Зеленски прави проблеми на целия свят

Време е Украйна да смени президента си. Володимир Зеленски иска да създаде проблеми на Съединените щати и света. Това се чу от устата на американския президент Доналд Тръмп в разговор с репортери.

И още - Зеленски трябвало да спре да атакува руски рафинерии. "Мисля, че е време Украйна да избере нов президент", заяви Тръмп.

"Предлагам Украйна да си намери нов лидер, който може да сключи сделка. По някаква причина Зеленски никога не сключва сделки", каза още Тръмп, който сключва такива сделки, че светът се оказа с блокиран Ормузки проток и шеметно покачващи се цени на горивата.

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"Казахме на Зеленски: "Прави каквото искаш, но не удряй по дизеловото гориво." И какво прави той? Отива и удря по дизеловото гориво. Може да прави каквото си иска, но това не бива да прави."

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Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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