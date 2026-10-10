Тръмп: Време е Украйна да си смени президента, Зеленски прави проблеми на целия свят

Време е Украйна да смени президента си. Володимир Зеленски иска да създаде проблеми на Съединените щати и света. Това се чу от устата на американския президент Доналд Тръмп в разговор с репортери.
Trump on Ukraine War: Zelensky wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers by hitting Russian refineries. https://t.co/yJSdGcSY5R— Clash Report (@clashreport) October 10, 2026
И още - Зеленски трябвало да спре да атакува руски рафинерии. "Мисля, че е време Украйна да избере нов президент", заяви Тръмп.
"Предлагам Украйна да си намери нов лидер, който може да сключи сделка. По някаква причина Зеленски никога не сключва сделки", каза още Тръмп, който сключва такива сделки, че светът се оказа с блокиран Ормузки проток и шеметно покачващи се цени на горивата.
Trump on Ukraine: I suggest Ukraine gets a new leader who can make a deal. For some reason, Zelensky never does deals. https://t.co/QThRTontYd— Clash Report (@clashreport) October 10, 2026
BREAKING: Trump on Ukraine: I think it's time for Ukraine to get a new president. https://t.co/uHlLLw56aL— Clash Report (@clashreport) October 10, 2026
"Казахме на Зеленски: "Прави каквото искаш, но не удряй по дизеловото гориво." И какво прави той? Отива и удря по дизеловото гориво. Може да прави каквото си иска, но това не бива да прави."
Trump on Ukraine War: We told Zelensky, "Do whatever you want, but don't hit the diesel fuel." And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He can do whatever he wants, but he can't do that. https://t.co/xReQuedG5W— Clash Report (@clashreport) October 10, 2026