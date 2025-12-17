Тръмп засилва натиска върху Мадуро - с блокада на петрола

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху лидера на страната Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това явно цели задушаване на икономиката на южноамериканската страна. Ескалацията следва завземането миналата седмица от американските сили на петролен танкер край бреговете на Венецуела. Още: "Мадуро не е наркоман, знам го със сигурност": Лукашенко защити венецуелския президент (ВИДЕО)

Блокада на всички санкционирани петролни танкери

Снимка: Getty images

Необичайният ход беше последван от струпването на военни сили в региона. В публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

„Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде като нищо, което са виждали досега – докато не върнат на САЩ целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, отбеляза Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Венецуела, която има най-големите доказани петролни запаси в света и произвежда около 1 милион барела на ден, отдавна разчита на приходите от петрол за своята икономика. Откакто администрацията на Тръмп започна да налага петролни санкции на Венецуела през 2017 г., правителството на Мадуро разчита на сенчест флот от танкери без флаг, за да внася контрабандно суров петрол в глобалните вериги за доставки.

