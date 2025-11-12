Все по-близо до война: Венецуела обяви всеобща мобилизация

Венецуела обяви национална военна мобилизация, съобщава CNN Мащабните учения ще включват армията, флота, военновъздушните сили, резервните части и боливарската милиция — сила, създадена по време на предишния президент Уго Чавес.

Според министъра на отбраната заповедта идва директно от Николас Мадуро в отговор на нарастващото американско военно присъствие в Карибите. Той заяви, че целта на ученията е да се засили координацията и готовността за отбрана, като определи действията на САЩ като „империалистично заплашване, на което Каракас трябва да отговори.“

Напрежението

Малко по-рано най-големият самолетоносач в света – „Джералд Форд“, пристигна във водите на Латинска Америка с бойна група. Най-голямото от десетилетия струпване на американски сили в Карибско море започна преди два месеца и беше съпроводено от удари по лодки, за които Вашингтон твърди, че превозват наркотици. Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че целта е да се спре наркоразпространението, но наблюдатели подозират опит за натиск върху режима на Николас Мадуро.

В края на октомври на журналистически въпрос дали е вярно, че обмисля удари по Венецуела Тръмп отрече. Ако Белият дом реши да атакува най-богата на петролни залежи страна, възможните цели включват военни бази, лаборатории за наркотици и писти.

„Виждам три възможни сценария: Мадуро да се оттегли от властта. Съединените щати да започнат удари във Венецуела. Но е интересно, че съвременната венецуелска армия никога не е участвала в конфликт и е напълно възможно да реши, че интересите ѝ не са с Мадуро. И трети – Вашингтон да продължи само с удари в морето, а Мадуро да остане на власт“, казва Райън С. Бърг, експерт от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Членове на венецуелската опозиция, които оспорват последните президентски избори, подкрепят сваляне на режима. А Каракас не отстъпва. „Всички команди за отбрана, които обединяват институциите, военната институция и цялата народна власт, трябва да бъдат активирани“, заяви президентът Мадуро. Американските удари по венецуелските лодки бяха осъдени от редица държави. Великобритания спря да споделя част от разузнавателната си информация с Вашингтон.

