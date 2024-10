Ураганът "Оскар" взе първи жертви в Куба (ВИДЕA)

Ураганът „Оскар“ отне живота на шестима души, след като удари Куба през уикенда по време на голямо прекъсване на електрозахранването, предаде БГНЕС.

Бурята е нанесла сериозни щети в източната провинция Гуантанамо, съобщи президентът на страната Мигел Диас-Канел.

Светлините на 10-милионната комунистическа държава угаснаха на 18 октомври, след като сривът на най-голямата електроцентрала в страната осакати цялата мрежа. До 21 октомври следобед близо 90 % от потребителите в Хавана - дом на около два милиона души - отново имаха ток, съобщи столичната електрическа компания.

Според властите обаче много жители извън Хавана остават без електричество. Куба все още беше потънала в мрак на 20 октомври, когато ураганът „Оскар“ достигна сушата в източната част на страната като буря от категория 1, причинявайки няколко смъртни случая и щети. „За съжаление, по предварителна информация са загинали шестима души“, заяви президентът Мигел Диас-Канел в телевизионно обръщение.

По думите му бурята е нанесла сериозни щети в източната провинция Гуантанамо. При придвижването си към вътрешността на страната „Оскар“ отслабна до тропическа буря, но все още се очакваше да донесе „значителни, животозастрашаващи внезапни наводнения заедно с кални свлачища“, предупреди Националният център за ураганите на САЩ. Покривите и стените на къщите са повредени, а електрически стълбове и дървета са изкоренени, съобщи държавната телевизия.

