Високообразован преподавател и дизайнер на видеоигри: Кой е стрелецът от галавечерята с Тръмп (ВИДЕО)

31-годишният Коул Алън от Торънс, Калифорния, е стрелецът от Белия дом.

Според публикации в социалните медии, които очевидно се отнасят за арестувания мъж за стрелбата на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, показват, че той е високообразован преподавател и дизайнер на видеоигри, информира Асошиейтед прес.

Профилна снимка от месец май миналата година на Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, съвпада с външния вид на мъжа от снимка на задържания предполагаем нападател, публикувана снощи от президента Доналд Тръмп, посочва АП. Снимката, публикувана в социалната мрежа Линкдин (LinkedIn), e с академична шапка и тога при дипломирането му с магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет "Домингес Хилс".

Кой е Коул Алън?

31-годишният Алън получава бакалавърска степен по машиностроене през 2017 г. от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Той посочва спечелената там студентска стипендия от християнска организация и участието си в университетска група, която се бори с оръжията.

Филиалът на телевизия Ей Би Си в Лос Анджелис пусна интервю с Коул Томас Алън по време на последната му година в колежа като част от репортаж за нови технологии, които да помагат на хората с напредване на възрастта. Той е разработил прототип за нов тип аварийна спирачка за инвалидни колички.

Алън е дарил 25 долара на политически комитет за действие на Демократическата партия в подкрепа на кандидатурата на Камала Харис за президент на САЩ през 2024 г., сочи държавният регистър за финансиране на кампании, на който се позовава АП. Харис загуби изборите през ноември 2024 г. от Тръмп, предаде БТА.

В онлайн автобиографията на Алън се казва, че е работил през последните 6 години в "Си Ту Еджукейшън" (C2 Education) - компания, която предлага консултации за прием и услуги за подготовка за тестове на амбициозни студенти. Публикация от 2024 г. на страницата на компанията във Фейсбук посочва Алън като Преподавател на месеца на компанията.

Алън пише и че е разработил видеоигра за платформата Стийм (Steam), основана на молекулярната химия. Публикация под името на Алън гласи, че той работи по разработването на нова бойна компютърна игра, чието действие се развива в космоса.