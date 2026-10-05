Единичен случай или опасност от пандемия: Колко опасна е чумата?

На 1 октомври 2026 г. в Шелехов, Иркутска област, стационарното отделение на районна болница бе затворено поради съмнение за „особено опасна инфекция“. Впоследствие медийни съобщения разкриха, че 28-годишната Дария Шипилова е починала там от белодробна чума. Според една от теориите, тя е била лаборант в Иркутския противочумен институт и случайно е счупила епруветка, съдържаща патоген. Няма официално потвърждение, че е починала от чумата; властите я наричат ​​„пневмония с неизвестна етиология“, съобщава Медуза.ио.

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Не е ли изкоренена чумата?

Не. Просто е станала много по-рядко срещана и от средата на 20-ти век не е водила до пандемии. Това вероятно се дължи на много фактори. Един от тях е разработването на антибиотици, които лекуват чумата. Да не говорим, че хората са имали по-малко контакт с плъхове и техните бълхи.

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В момента чумата заразява предимно чрез контакт с диви животни. Например, през 2016 г. 10-годишно момче в Русия се заразява с чума, докато помага в коленето на мармоти. В Съединените щати средно седем души се заразяват с чума годишно, предимно от ухапвания от бълхи, хранещи се със заразени гризачи. Чумата в момента е най-разпространена в африканските страни, особено в Демократична република Конго (където, между другото, е в ход огнище на ебола) и Мадагаскар (където през 2017 г. се разболяха над две хиляди души).

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В Русия официално са определени 11 природни огнища на чума, но през 2025 г. патогенът е открит само в 3 от тях. Десетки хиляди хора се ваксинират срещу чума годишно в тези райони. Трябва да се отбележи обаче, че ваксината се използва в много ограничен брой страни и поради липса на изследвания нейната ефективност е неизвестна.

Опасно заболяване ли е чумата?

Да. Има няколко форми на чума, всички причинени от една и съща бактерия, но с различни симптоми. Най-често срещаната, бубонната чума, се характеризира със силно подути лимфни възли. Пневмоничната форма причинява грипоподобни симптоми и белодробна недостатъчност. Други форми на тази инфекция са по-рядко срещани.

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Ако лечението с антибиотици започне своевременно, бубонната чума има 14% смъртност. При пневмоничната форма този процент е два пъти по-висок. Шансовете за успех се увеличават, ако лечението започне в рамките на два дни от появата на симптомите и с лекарства, подходящи за тази форма на чума. Ако не се лекува, 30-60% от заразените с бубонна чума умират. При пневмоничната форма този процент може да достигне 100%.

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Колко лесно се предава чумата от човек на човек?

Чумата може да се предава по въздушно-капков път, но това се случва само при пневмоничната форма, изискваща продължителен контакт – обикновено инфекцията се развива при хора, които живеят със заразен човек или се грижат за него. Чумата няма модел като морбили: човек диша в стая, излиза и друг човек влиза – и след това се разболява.

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През първите 24 часа пациент с пневмонична форма на чума не е опасен за другите; рискът възниква само когато започне кашлица. Хората, които са били на по-малко от два метра от човек с чума през последните 10 дни, трябва да приемат подходящи антибиотици, както препоръчва Световната здравна организация. Въпреки факта, че белодробната чума продължава да засяга случаите по целия свят, все още не е възникнала нова пандемия – именно защото бактерията е толкова трудна за предаване от човек на човек и защото има установени протоколи, които помагат за идентифицирането на всички контакти, изолирането им и оказването им на помощ. Дори ако жител на Иркутска област наистина е имал белодробна форма на чума, това не означава непременно, че е неизбежна нова пандемия.

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И все пак - предаването на бактериите по въздушно-капков път е рядко, а много други пътища на предаване от човек на човек са още по-екзотични. В момента хората се заразяват най-вече чрез контакт с диви животни или по-точно чрез ухапвания от бълхи. Ето защо тези, които са изложени на риск в Русия, се ваксинират. Според руските разпоредби обаче ефективността на ваксината бързо намалява и трябва да се подновява ежегодно (а ако ситуацията в даден регион се влоши, веднага след шест месеца).

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Снимки: Envato