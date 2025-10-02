Затворени летище и училища: Буря връхлетя Бермудските острови

Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейд прес, цитирана от БТА. Бурни ветрове и поройни дъждове се очакват в Бермуда и днес, като според метеоролозите стихията ще отмине към полунощ.

Опасни ураганни ветрове

Беше издаден код за ураган. "Имелда" беше най-мощна на югозападното крайбрежие на Бермуда. Съпътстващите ветрове достигнаха 155 километра в час, отчете Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида.

"Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни", заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс.

Всички държавни училища бяха затворени, а дейността на международното летище бе преустановена, като там бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност. Спря да работи и държавната администрация.

Лошо време и у нас

Днес синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.

Температурите ще са без съществен дневен ход и дневните ще са ще са между 8 и 13 градуса, в София - около 5 градуса.

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.