Войната в Украйна:

Затворени летище и училища: Буря връхлетя Бермудските острови

02 октомври 2025, 06:28 часа 328 прочитания 0 коментара
Затворени летище и училища: Буря връхлетя Бермудските острови

Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейд прес, цитирана от БТА. Бурни ветрове и поройни дъждове се очакват в Бермуда и днес, като според метеоролозите стихията ще отмине към полунощ.

ОЩЕ: Meteo Balkans: 5-метрови вълни удрят българското Черноморие до дни

Опасни ураганни ветрове

Беше издаден код за ураган. "Имелда" беше най-мощна на югозападното крайбрежие на Бермуда. Съпътстващите ветрове достигнаха 155 километра в час, отчете Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида.

"Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни", заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Всички държавни училища бяха затворени, а дейността на международното летище бе преустановена, като там бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност. Спря да работи и държавната администрация.

Лошо време и у нас

Днес синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.

ОЩЕ: Жълт и оранжев код за дъжд и студ

Температурите ще са без съществен дневен ход и дневните ще са ще са между 8 и 13 градуса, в София - около 5 градуса.

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
буря Бермудски острови информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес