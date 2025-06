Михаил Димов: "Неонавтика" е покана за сътворяване на нова култура – по-дълбока, по-човешка, по-съзнателна

Фестивалът "Неонавтика" не просто представя изкуство – той създава пространства, в които животът и творчеството се преплитат, а публиката се превръща в активен сътворец на преживяването. Създателят на фестивала Михаил Димов, визионер с над 20 години опит в изследването на сетивността и градската култура, разказва за концепцията зад "Неонавтика", за новите форми на творчество и за копнежа по дълбочина в един често повърхностен свят. Фестивалът продължава до края на месеца, предоставяйки множество възможности за участие и съпреживяване.

Г-н Димов, как се роди философията зад "Неонавтика" – какво провокира нуждата от фестивал, който да въвлича публиката като сътворец?

Еволюцията на самата цивилизация, развитието на човешкото съзнание, градовете и технологиите доведе до етапа, в който идеите на НЕОНАВТИКА идват като семена, от които ще поникне цял нов свят. Превръщането на живота в изкуство и изкуството в живот, обръщането на погледа НАВЪТРЕ към човешките дълбини, човешкото докосване и завръщането в лоното на природата очертават следващия хоризонт на развитието на цивилизацията ни.

Още: За пета поредна година "Родопи филм фест" събира почитателите на документалното кино

Вярвате в трансформиращата сила на изкуството – как се проявява това на практика в събитията от фестивала?

Ще използвам една метафора - представленията и останалите нови форми, идващи от Театъра на сетивата София, пробиват кората, с която ежедневието ни покрива и остават дълбоки белези, които светят в тъмното...

Каква роля изиграха 20-те години история на Global Vision Circle в създаването на този фестивал?

Този фестивал е равносметка и витрина, на която показваме някои от най-важните нови артистични форми и меки технологии, които сме разработили за 20-годишната си история: сетивни спектакли, сетивни градски пътувания с различна продължителност, сетивните вечери, лабораторията за изследване на Тишината Silence Lab, аудио-визуалните формати DEEP SOUND STATION и НОВА НОЩНА ГЕОГРАФИЯ, банката за мечти, намесите ЦНГУ - Центъра за нови градски утопии.

Как "Неонавтика" отговаря на културните потребности на съвременния градски човек – разсеян, дигитален, често изолиран?

Сменя му РАДИКАЛНО (само с негово съгласие) гледната точка, фокуса и посоката на търсене, дълбочината, дава му нов хоризонт и вдъхновение за пътуване към него, среща го със спътници и приятели в това пътуване.

Смятате ли, че фестивалът има социална мисия – и ако да, каква е тя?

Още: Млади български банди излизат на втората сцена на Midalidare Rock In The Wine Valley

Разбира се. Да създаде минималната вътрешна промяна, която да се отрази навън в нови форми на стил, архитектура, дизайн, храна, изкуство = живот. Да разпространи идеи, концепции и меки технологии, от които да поникне нов свят - по-деликатен, по-зелен и по-творчески.

Виждате ли събуждане на по-дълбоко търсене у публиката – извън повърхностното културно потребление?

Въпреки нарастващата хипнотична сила на консуматорските илюзии, това търсене никога не е спирало. Отвъд изкушенията, които технологиите им предлагат, хората копнеят да бъдат хора. Човешкото в човека няма да изчезне - то е най-силният ни съюзник.

Как реагира публиката на формати като "тишинавтско пътуване" или вечеря със затворени очи? Има ли моменти на вътрешен пробив, които сам сте наблюдавали?

Постоянно, ежедневно, особено по време на фестивала, когато имаме по няколко събития на седмица. Но не можем да свикнем с удивлението, когато хората откриват цяло ново измерение на света около тях и вътре в тях самите.

Още: Музика, вкус и изкуство: Фестивалът "Франкофоли" 2025 предлага богата програма от събития

Има ли събитие от програмата, което за Вас лично е най-близо до сърцето ви – и защо?

НОВА НОЩНА ГЕОГРАФИЯ - защото съдържа образи-следи от дългогодишните ми тишинавтски пътувания в нощните градове като ги зарежда с мистична, възникваща на момента музика, така че публиката става мой спътник и свидетел на най-съкровените ми вътрешни измерения. Искам да благодаря на Иван Шопов, който е с мен в този проект още от неговото раждане.

Какво се случва, когато артист и публика създават заедно – променя ли се самото понятие за "изкуство"?

Естественото състояние на човека е творящото - вижте децата! А естественото на творящите хора е да творят заЕДНО. Когато артистите и публиката творят заедно, те стават СЪТВОРЦИ - истински хора. Тогава животът става изкуство и изкуството - живот.

Вярвате ли, че София е готова да приеме устойчиво пространство за имерсивни форми?

София е предопределена да създаде и излъчи към целия свят своята ЛЕГЕНДА, своя образ на град на Мъдростта, град на Познанието, град на Духа (City of Wisdom, City of Knowledge, City of Spirit), създаващ и изпращащ семена на НЕОНАВТСКА култура към целия свят. Да бъде! БЛАГОдаря ви за проникновените въпроси, отговорите ми показаха нови аспекти на НЕОНАВТИКА - такъв е нейният принцип - оставане в НЕОчакваното, НЕОбятното, НЕОбозначено на съществуващите карти настояще.