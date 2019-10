(18+) Полицай в Хонконг простреля демонстрант, евакуираха парламента (ВИДЕО и СНИМКИ)

VIDEO: Footage allegedly shows the moment a protestor was shot by police during clashes in Hong Kong today. pic.twitter.com/1mJoI2sGQV

You can clearly see that the cop ran into protestors and pointed his gun at the young protestor before he got hit on.This is NO self-defence!!! Instead,the protestor was the one protecting himself while being pointed at by a real gun!!!! #HongKongProtests #China70years #HongKong pic.twitter.com/u4UuOwK1c5 — xvhui11 (@xvhui11) October 1, 2019

Protesters in Hong Kong are destroying shops and restaurants that they say are sympathetic to Beijing. “Today is not a day to celebrate China,” said one student. “It’s a day to oppose China.” pic.twitter.com/3bydRd4ciq — Javier C. Hernández (@HernandezJavier) October 1, 2019

Хонконг: Всякаква външна намеса в страната е неприемлива Намесата във вътрешните работи на Хонконг от страна на която и да е държава е абсолютно излишна, заяви ръководителят на администрацията...

JUST IN: A police source tells CNN that a man was shot with a live round by police in Hong Kong's Tsuen Wan district. @IvanCNN has the latest: https://t.co/7IOcViwO4O pic.twitter.com/6im4fakAyD — CNN International (@cnni) October 1, 2019

Тайван скъса отношения със Соломоновите острови Тайван прекрати отношенията си със Соломоновите острови, след като стана известно, че тази тихооеканска държава е решила да пренасочи д...

This scene happened in Hong Kong today. The barbaric action mob did to Hong Kong police should be condemned by the whole world. This is definitely not a 'beautiful sight' of democracy, right? pic.twitter.com/0W7XKvLdJH — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 1, 2019

Междувременно стана ясно, че броят на хоспитализираните в резултат на сблъсъците в Хонконг нарасна до 31 човека, като двама от тях са в критично състояние, съобщава телевизия RTHK.До този момент хонконгската полиция се ограничаваше само с с предупредителни изстрели във въздуха. Тя използва и сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите. По данни на полицията, участниците в масовите безредици са използвали вещество с неизвестен произход, от което много полицаи и журналисти са получили изгаряния. Малко преди това парламентът в Хонконг обяви незабавна евакуация на служителите си на фона на продължаващите протести.Хонконгската опозиция по-рано планираше да проведе голям протестен марш на 1 октомври, но молбата за него беше отхвърлена. Това не спря протестиращите, които излязоха на улицата и влязоха в сблъсъци с полицията. Демонстрантите се групираха в различни райони на града, разбиват светофари и улични ограждения и крещят, издигайки лозунги.По повод 70-годишнината от създаването на Китайската народна република, в Хонконг за днес беше планирана демонстрация на Гражданския форум за човешки права. Протестиращите нарекоха днешната акция „ден на скръб”. От съображения за сигурност правителството на Хонконг беше принудено да отмени празничните фойерверки, а церемонията по издигане на националния флаг беше преместена от улицата на закрито.Масовите протести, провокирани от промени в закона за екстрадицията, се провеждат в Хонконг от началото на юни. Причината за изменението беше убийството на жена от Тайван от жител на Хонконг. Поради липсата на споразумение за екстрадиция заподозреният не можеше да бъде екстрадиран и договарянето на такова споразумение беше проблематично, тъй като централното правителство на Китай не признава суверенитета на Тайван.За да реши проблема, правителството на Хонконг предложи изменение на съществуващия „Закон за заподозрените нарушители“. Предложеният механизъм би позволил екстрадиция на заподозрени със заповед на ръководителя на областната администрация към юрисдикции, с които Хонконг няма споразумение, включително континентален Китай Опонентите на законопроекта обаче смятат, че това ще подкопае независимостта на съдебната система в Хонконг в съответствие с принципа „една държава, две системи“ и ще позволи на централното правителство да се бори срещу хора, които са против властите.