Аошима - островът на котките (ВИДЕА+СНИМКИ)

26 март 2026, 19:22 часа 540 прочитания 0 коментара
В едно спокойно кътче на Японско море, в префектура Ехиме, се намира една от най-странните и очарователни дестинации на планетата – малкият остров Аошима, наречен от местните и туристите просто "котешкият остров". Това е място, където животът наистина е необичаен: тук котките не са любимци, те са жители, владетели и символи на едно изчезващо общество.

Аошима е малък остров с площ едва 0,49 кв. км, разположен в спокойните води на Вътрешно Японско море, близо до град Озу, префектура Ехиме, западна Япония. Преди десетилетия той е бил оживено рибарско селище, дом на близо 900 души, които са ловили сардини и са се занимавали със земеделие.

Котките първо идват тук съвсем практично – за борба с плъховете по корабите и в складовете със сардини. Но след като риболовът отслабва, а хората започват да се преместват на континента, котките остават и започват да се множат.

Аошима добива световна популярност преди около 16 години, когато фотографи и пътешественици разпространяват снимки на стотици котки, разхождащи се свободно из тесните улички.

За известно време котешката популация достига 120–200 животни, а съотношението котки към хора стига до 36 към 1 – един от най-впечатляващите индекси в света.

Тъжната реалност

Днес обаче ситуацията е различна: Хората, които все още живеят на острова, са само 4 възрастни души (по данни от последно преброяване през 2024 г.) Котките са около 80, всичките на възраст над 7 години, а част от тях страдат от здравословни проблеми, включително слепота и респираторни заболявания, предизвикани от дългогодишен инбридинг.

Тази промяна в популацията е следствие от програма за кастрация и стерилизация, проведена през 2018 г., с която местните власти и доброволци се опитаха да предотвратят пренаселеността на острова и да облекчат грижите.

Аошима изглежда като идилично място за любителите на котки, но реалността е по-сложна. Островът е не само туристическа атракция, но и пример за демографска криза. Хората намаляват, инфраструктурата остарява, а котките също застаряват - всичко това поставя под въпрос несигурното му бъдеще.

Според наблюдатели, ако последните възрастни жители напуснат, фериботните услуги може да бъдат съкратени или напълно спрени, което значително ще ограничи достъпа и ще затрудни бъдещето на тези, които все още искат да запазят традицията на "котешкия остров".

Достъпът до острова е чрез ферибот от Нагахама, близо до жп гара - спирка Ийо-Нагахама. Пътуването отнема около 30 минути. На самия остров няма магазини или ресторанти, което превръща посещението в еднодневно приключение, пълно с магията на изключителното взаимодействие между хора и котки.

След пристигането, улиците са тихи, а котките – навсякъде. Някои идват да ви посрещнат, други си правят компания под сенките на старите дървета или на напуснатите къщи.

Въпреки трудностите, Аошима продължава да привлича посетители от целия свят. Тук няма бутикови атракции, но има нещо по-рядко срещано – живот, който не е театър, а автентичен сблъсък между човешка история и животинска съдба.

За фотографи, почитатели на животните или търсещи пътуване извън стандартните туристически маршрути, Аошима е идеалната идея за следващото пътешествие.

Ева Петрова
