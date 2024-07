Байдън оповести съгласие за примирие между Израел и "Хамас" (ВИДЕО)

Израел и "Хамас" са постигнали принципно съгласие за примирие в Ивицата Газа, обяви американският президент Джо Байдън. САЩ, Египет и Катар от доста време насам опитват да посредничат за мир в анклава.

В петък, 12 юли, кабинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху отхвърли като "абсолютно фалшива новина" съобщението, че преговаря с Египет за изтегляне на войските си от 8-километровия коридор, разделящ Израел и Ивицата Газа, като част от продължаващите преговори за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници.

"Министър-председателят настоява Израел да остане в коридора "Филаделфия", както е известен районът", се казва в изявление на офиса на Нетаняху. То беше направено в отговор на съобщение на "Ройтерс", че израелското изтегляне от страната на границата с Газа е било в центъра на преговорите през целия ден в Кайро.

Снимка: Getty Images

Египетската държавна телевизия, позовавайки се на неидентифициран служител, заяви, че "спорните точки надхвърлят предварително договореното с посредниците".

На пресконференция, посветена на приключването на срещата на върха на НАТО, Байдън изрази увереност, че сделката е на път да бъде постигната, като заяви, че "рамката" на плана за прекратяване на огъня, която той изложи преди 6 седмици, "вече е съгласувана както с Израел, така и с Хамас". Макар че "все още има пропуски, които трябва да бъдат преодолени, постигаме напредък, тенденцията е положителна", каза той.

Six weeks ago I laid out a comprehensive framework for how to achieve a ceasefire and bring the hostages home.



There is still work to do and these are complex issues, but that framework is now agreed to by both Israel and Hamas.



My team is making progress and I'm determined to…