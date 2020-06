Безпрецедентен глад в Сирия на фона на американски санкции и епидемия

около 9.3 милиона сирийци си лягат гладни, докато още над 2 милиона са застрашени да имат същата съдба

80% of Syrians survive on less than $1.25 a day,

50% of Syrians do not have enough food to eat every day.

This is Syria after almost 10 years of war. pic.twitter.com/nAmLrMQcl7 — Sebastiano Nino Fezza (@nfcinereporter) June 29, 2020

I was sold to a man in Mosul, he beat me&raped me. Then he sold me to man in Syria. Half the things that were done to me,I can't say out loud. I was sick, cold&hungry. There was no 1 to look after me. I didn’t think I could survive much more: A Yazidi survivor of IS captivity pic.twitter.com/Eg5I9eEpT0 — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) June 29, 2020

Today, to support the people of Syria, the U.S. is pleased to announce more than $696M in humanitarian assistance for vulnerable and conflict-affected Syrians. This includes over $272M of assistance inside Syria, and over $423M for refugee hosting countries in the region. — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 30, 2020

You actually destroyed #Syria to achieve a regime change, these money will be sent only to Al-Qaeda in Idlib.

If you care about Syrians just lift the Caesar sanctions that are causing a famine in the country that will lead to 10.000s of deaths and a mass exodus. https://t.co/dbhM47EzlI — Enrico Ivanov ☦️ (@Russ_Warrior) June 30, 2020

Сега, се казва в предупреждението на няколко международни неправителствени организации, сред които Норвежкия съвет за бежанците и "Оксфам".Те подчертават, че международната помощ за Сирия е по-необходима от когато и да било. "Сирийците, които преживяха почти десетилетие на война и преселение, сега са изправени пред безпрецедентен глад, който прави милиони хора силно уязвими и на Covid-19", се казва в предупреждението.В доклад от миналата седмица се припомняше, че миналата година дарители са дали 8.9 милиарда евро за сирийците под формата на грантове за Турция, Египет, Ирак, Йордания, Ливан и Сирия.Предстоящият форум ще е осмата годишна дарителска конференция за Сирия и четвъртата, домакинствана от ЕС.В него ще участват около 320 страни, в това число САЩ, ключови агенции на ООН и други. Въпреки тежкото положение в страната,заради предполагаеми престъпления по време на деветгодишната гражданска война влязоха в сила , които има сериозен принос за влошаване на ситуацията.Известни като “Законът за Цезар” те имат за цел да възпрепятстват всяко чуждестранно лице, което има обща дейност с правителството на Сирия, както и с иранското и руското присъствие в страната. Според журналистът Мохамед Халаф целта на закона е да се упражни натиск върху Сирия и Русия, за да се постигне съгласие за съставяне на преходно правителство, което да управлява страната в преходния период."Законът съдържа санкции срещу петролната индустрия и срещу Централната банка на Сирия, защото е обвинена в пране на пари", каза пред БНР Халаф. Сирия е в икономически колапс, коментира Халаф.Това означава, че гражданите губят 80% от доходите си, не могат да посрещнат предизвикателствата на живота", допълни Мохамед Халаф. Този закон ще има голямо отражение върху предстоящите събития в Сирия и в Близкия Изток, прогнозира журналистът. Законът, одобрен през декември 2019 г. от президента Доналд Тръмп, предвижда налагане на санкции срещу основни сектори на сирийската икономика, централната банка на Сирия, висши чиновници и лица от обкръжението на президента Башар Асад, както и срещу държавни или частни организации, които сътрудничат с Дамаск.