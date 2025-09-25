Българи са блокирани на летището в Анталия (ВИДЕО)

Сигнал до Actualno.com за блокирани българи на летището в турския курорт Анталия.

"Туристите са докарани с шатъли, до последно сменяха дати, има възрастни хора, трудноподвижни, има и дете. Това, което знаем, е, че полетът е сменен за 19:10 ч.", разказва в клип, изпратен до редакцията ни, българка, която е заедно с групата на място.

По думите ѝ тя, заедно с останалите българи, трябва да прекарат целия следобед на летището, тъй като са пристигнали около 12:00 ч. "На летището няма интернет, един час е безплатният WiFi, няма пейки, няма кой да ни обърне внимание", възмущава се още жената.