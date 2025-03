Българин е загинал в Газа (ВИДЕО)

Български гражданин, работещ в структура на ООН, е загинал днес в Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР), позовавайки се на предварителна информация, постъпила в институцията. Допълнителни подробности ще бъдат предоставени на по-късен етап, след като българската страна се запознае с резултатите от проверката, извършвана от компетентните органи, уточняват от МВнР.

По информация на Reuters, при израелски удар по обект на ООН в централната част на Ивицата Газа е загинал един чужденец, а четирима души са били ранени. ТАСС съобщава за един загинал служител на организация под егидата на ООН и петима ранени. Още: Пак тотална война от Израел: Първи данни за стотици загинали в Газа (ВИДЕА).

ООН също потвърди, че е убит един международен служител, а други петима са ранени. Жорже Морейра да Силва, ръководител на Службата на ООН за проектни услуги, заяви, цитиран от Al Jazeera, че причината за експлозията остава неясна, но че е бил „изпуснат или изстрелян взривен боеприпас“.

Според египетската телевизия "Ал Кахира ал Ихбария" лицата, попаднали под обстрел, са работили по разминирането на Газа.

Израелските военни, които подновиха бомбардировките в региона и издадоха нови нареждания за евакуация на цивилното население от зоните на бойни действия, отрекоха да са атакували обект на ООН в Дейр ал Балах. Още: Подновената война: Израел каза "сбогом" на висши кадри в групировките от Газа (ВИДЕО)



Припомняме, че напрежението в Ивицата Газа ескалира вчера (19 март), когато премиерът на Израел Бенямин Нетаняху възобнови атаките по територията на Палестина.

GAZA HEADLINE:



“The Zionist occupation army just bombed a UN relief facility in Deir al-Balah, killing a foreign employee and wounding five UN employees ”



The problem? The IDF didn’t strike Deir al- Balah today.



IDF statement: “The IDF did not attack a UN compound in Deir… pic.twitter.com/HCLj3FS4wu