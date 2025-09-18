Часовникът за Иран тиктака: Санкциите идват, а Техеран не прави нищо по темата с ядрената програма

На 17 септември групата E3 (Обединеното кралство, Франция и Германия) заяви, че Иран не е предприел никакви конкретни стъпки, необходими за забавяне на механизма за възстановяване на санкциите. Малко по-рано, на 28 август, E3 задейства 30-дневния процес за подновяване на наказателните мерки срещу Техеран по Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA). Това е т.нар. иранска ядрена сделка, сключена през 2015 г. между Ислямската република и световните сили от групата P5+1 - Китай, Франция, Германия, Русия, Обединеното кралство и САЩ, с участието и на ЕС.

Целта на сделката бе ограничаване на ядрената програма на Иран в замяна на облекчаване на международните санкции. САЩ се оттеглиха от споразумението през 2018 г. - в първия мандат на Доналд Тръмп, което доведе до повторно налагане на ограничения спрямо Техеран. А това, от своя страна, подтикна страната да започне да нарушава ангажиментите по сделката. Преговорите за възстановяване или преразглеждане на споразумението бяха усложнени от определени геополитически фактори, а така се стигна и до 12-дневната война на Израел с Иран през юни 2025 г. и ударите на израелските сили и на американските бомбардировачи по ядрените съоръжения на Ислямската република: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо.

Съветът за сигурност на ООН ще наложи санкции на Иран, ако няма промяна до 27 септември

Съветът за сигурност на ООН ще наложи отново санкции на Иран, когато 30-дневният процес приключи на 27 септември, освен ако Техеран не отговори на критериите, определени в JCPOA. Вчера иранският министър на външните работи Абас Арагчи проведе телефонен разговор с министрите на външните работи от групата E3 и с върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас, за да обсъдят темата. E3 преди това предложи да удължи срока с шест месеца, ако Иран възстанови пълното сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), възобнови преговорите със Съединените щати и отчете запасите си от 60% обогатен уран.

На 9 септември Иран подписа споразумение с МААЕ, което определя процедурите за инспекции на всички ирански ядрени съоръжения, но само в рамките на параметрите, определени от Техеран. Споразумението също така не предвиждаше график за инспекциите, нито даваше разяснения за местонахождението на останалите запаси от уран, обогатен до 60%.

Припомняме, че обогатяване от над 90% е достатъчно за създаване на ядрено оръжие - според САЩ и Израел иранците са работели именно по това преди ударите по ядрените им обекти, но Техеран отрича: Перспективата Иран да има "ядрено оръжие": Техеран отряза Тръмп по ключов въпрос.

Европа не е убедена, че Иран действа сериозно с МААЕ

На 11 септември Арагчи заяви, че оценката на обогатения материал, заровен под развалините, все още се разглежда и ще бъде представена на Върховния съвет за национална сигурност, който ще вземе окончателното решение въз основа на съображенията за сигурността на Иран.

Европейските държави обаче не са убедени, че стъпките на Иран с МААЕ са сериозни, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Кая Калас предупреди, че „прозорецът за намиране на дипломатическо решение“ по ядрения въпрос на Техеран се затваря, и добави, че Иран трябва да предприеме „достоверни стъпки“, за да отговори на изискванията на Е3.

Министерството на външните работи на Германия също заяви, че Иран все още не е предприел „разумни и прецизни действия“.

Британският външен министър Ивет Купър каза, че страната не е предприела необходимите стъпки, за да избегне повторно налагане на санкции, и подчерта, че Обединеното кралство се нуждае от „конкретни действия“.