Войната в Украйна:

Черен печат и депортиран: Владимир Чуков за съдбата на българина, задържан на флотилията за Газа

03 октомври 2025, 09:43 часа 175 прочитания 0 коментара
Черен печат и депортиран: Владимир Чуков за съдбата на българина, задържан на флотилията за Газа

Българският гражданин, зафържан на флотилията за Газа, ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 години. Това каза арабистът професор Владимир Чуков в ефира на Нова телевизия. Той добави, че останалите задържани, особено онези, които не подпишат доброволно документи за екстрадиция, може да бъдат подложени на по-дълги процедури и дори обвинения.

ОЩЕ: Росен Желязков: Има задържан българин във флотилията за Газа, предупредили сме Израел (ВИДЕО)

Съдбата на задържаните

Очакванията на професор Чуков са, че случаят ще приключи в рамките на няколко дни – поне що се отнася до българския гражданин. "България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса", смята той.

"Особено внимателно ще се наблюдава съдбата на политически фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона и евродепутати", заяви арабистът.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Испания привиква израелския посланик заради задържаната флотилия за Газа

Припомняме, че израелските военноморски сили задържаха над 40 плавателни съда, част от новата глобална флотилия "Сумуд", опитваща се да достигне Ивицата Газа по море, за да достави хуманитарна помощ. Сред задържаните е и българският гражданин Васил Димитров. Случаят предизвиква остра международна реакция и дипломатическо напрежение.

В България Димитров се занимава с курсове за капитани на плавателни съдове, като предава капитанска теория. Предполага се и че той е бил капитан на лодката. Охранителна камера на борда е заснела момента, когато израелските части се качват на плавателния съд и задържат всички на него.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ивицата Газа български граждани Владимир Чуков война Израел глобална флотилия сумуд
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес