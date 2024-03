Докато духовник снима иранка без хиджаб: Тя не му остана длъжна (ВИДЕО)

Инцидентът е станал в клиника в иранския град Кум, където жената без забрадка потърсила медицинска помощ за детето си. Духовникът е видян да я записва с телефона си, което предизвиква яростното искане на жената видеото да бъде изтрито.

„Намирам за чудесно, че тя се изправи и че други жени дойдоха да я подкрепят. Това е недопустимо“, казва потребител на X. „Какво е по-важно хиджабът или майката, която се грижи за детето си? Бедните жени в Иран и всички тези глупави правила, женомразци, които стоят зад религията. Това е робство“, казва друг. „Толкова ме ядосва да гледам – ще се отървем ли някога от хората, които нарушават свободата на другите?“

Във видео се вижда види как ядосаната майка крещи на свещеника, че я снима, докато чака с детето си в клиника без забрадката, която е задължителна за жените на обществени места от годините след революцията от 1979г.

A woman in a hospital in Iran’s city of Qom confronts a cleric who tried to secretly film her while she was not wearing a hijab, a Muslim veil. You can feel her indignation. He has to flee her fury. pic.twitter.com/aC1Rflo2sc