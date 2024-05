Ебрахим Раиси беше погребан в свещения град Машхад

63-годишният Раиси беше широко смятан за кандидат за наследник на 85-годишния върховен лидер Али Хаменей. Мохамед Мохбер, който беше първи вицепрезидент, ще изпълнява функциите на временен президент до провеждането на избори през юни.Още: Анализ: Смъртта на Ебрахим Раиси не вещае нищо добро за Иран

Раиси беше положен в джамията „Имам Реза“, която е считана за най-свещеното ислямско място в Иран.

