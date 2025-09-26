Войната в Украйна:

Емирът на Катар дори нямал телефона на Саркози

"Саркози е бил особено близък с емира отец Хамад [1995-2013] . Настоящият емир шейх Тамим Бен Хамад Ал Тани дори няма телефонния номер на Саркози, той е скъсал с определени клиентелистки практики и смята, че Саркози е смятал Катар твърде много за дойна крава за личните си интереси", твърди близък до катарското посолство източник пред уважавания френски всекидневник Le Monde. Въпросът за близките отношения с Катар бе повдигнат след като бившият френски президент беше осъден за „престъпен заговор“ на пет години затвор и скоро ще бъде затворен.

Самият Саркози нарича присъдата си „скандална несправедливост“, казва, че остава убеден в невинността си и ще я обжалва. "Тези, които ме мразят толкова много, си мислят, че могат да ме унижат. Това, което днес унижиха, е Франция, образът на Франция", каза още бившият френски президент.

Връзките на Саркози с Катар

Въпреки че все още не е с повдигнато обвинение и преследван под съд, бившият президент на републиката фигурира в две съдебни разследвания, свързани, от една страна, със спорното присъждане на домакинството на Световното първенство по футбол през 2022 г. на емирството, а от друга - с бизнесмена Арно Лагардер.

Ето защо връзките между Саркози и Катар са от голям интерес за френската съдебна система. Съдебното разследването беше открито през 2019 г. от Националната финансова прокуратура (PNF). ОЩЕ: Саркози каза, че ще спи в затвора, но с високо вдигната глава

 

Деница Китанова
