Участниците могат да бъдат видени да носят цветни костюми с традиционни герои - и не толкова традиционни като бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Парадът тръгна по улиците, където бяха изложени различни видове скулптури с различни размери.

Карнавалът на Мармарита се организира през август всяка година по случай Успение Богородично.

This is #Syria, the real Syria, that #USA and its mercenaries try to Talbanize and Daeshize but in vain. (From Marmarita carnival) pic.twitter.com/zbq1BYneOQ