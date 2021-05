Интензивни бомбардировки в Ивицата Газа, ООН е неспособна да спре насилието (ВИДЕО)

Израелски военни самолети бомбардираха ивицата Газа през нощта срещу понеделник, съобщиха пред АФП свидетели в палестинския анклав, откъдето въоръжени групи изстреляха преди това ракети по еврейската държава.

Israel drops more than 50 bombs on Gaza. Palestinians live under the constant threat of Israeli terrorism&war. We stand shoulder to shoulder with the people of Palestine at this time of crisis. May Allah protect them! #GazaUnderAttak #SavePalestine 🇵🇸🤲 pic.twitter.com/I7o2Mju6rB — Salman Nizami (@SalmanNizami_) May 16, 2021

Will the @UN remember today that if they lived in Israel, 70% of their friends and family would be running to bomb shelters too? pic.twitter.com/uWkc6qVcxv — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

What a video. Watch the owner of al-Jalaa tower in Gaza pleading with an Israeli officer on live TV to let journalists collect their gear before Israel bombs the media tower, which houses @AP&Aljazeera.pic.twitter.com/S83l6KHJ9Q — Jenan Moussa (@jenanmoussa) May 15, 2021

Supermodel Bella Hadid has been actively using her platform to raise her voice against the violent attacks on Palestine by Israel.

Bella whose father Mohamed Hadid was a Palestinian who later moved to America posted a tearful video about the bombs dropping on Gaza.#BellaHadid pic.twitter.com/cG09vMzfce — ReeN 🇲🇾 (@ReeNGaston) May 16, 2021

"Изтребителите на Израел нанасят удари по терористични цели в ивицата Газа", заяви израелската армия в изявление в първите часове след атаката, предаде БГНЕС. Десетки ракети се разбиха в различни части на гъсто населената крайбрежна територия, съобщиха журналисти АФП.Израелската армия обяви и, че е сринала домовете както на лидера на "Хамас" Яхя Синвар, така и на брат му Мохамад Синвар, когото тя определи като отговарящ за логистиката и човешките ресурси за движението. Представители на палестинците в Ивицата Газа заявиха, че 42 души, включително 16 жени и 10 деца, са загинали при последните израелски въздушни удари. 10 души, включително 2 деца, са били убити при ракетни атаки срещу Израел от понеделник, заявиха властите в Израел, които преброиха 2900 изстреляни ракети срещу страната за последната седмица, 1150 от които са прихванати. Вчера следобед "Хамас" извърши нов ракетен обстрел срещу Южен Израел.Общият брой на загиналите в Газа сега възлиза на 192 души, включително 58 деца и 33 жени, има 1230 ранени, според контролираното от "Хамас" здравно министерство на Палестина. Израел казва, че десетки бойци на групировката са сред загиналите.Израелската армия заяви, че ударите ѝ са насочени към лидери на "Хамас" и инфраструктура, свързана с групировката, същото каза и Нетаняху, който обясни в изявление във Фейсбук как обект на "Хамас" първо бил опразнен, преди да бъде срутен. Не така обаче стана с медийни офиси, специално на "Ал Джазира" и Асошиейтид Прес, които бяха бомбардирани без на журналистите да се даде шанс да си изнесат оборудването, макар че собственикът на сградата молеше по телефона израелската армия да позволи спасяване на оборудването. Последваха обвинения, че Израел нарочно удря по медии, за да не даде възможност за реално отразяване на случващото се в Газа и страданията на хората там. Израелската армия заяви, че сградата се използва от "Хамас" за военни цели, по-специално там са разположени офисите на разузнавателните служби на движението. Преди това сградите Ал-Джаухар и Ал-Шурук в ивицата Газа, в които се помещаваха и медийни офиси, бяха унищожени.Международна неправителствена организация "Репортери без граници" (RSF) обвини Израел във военни престъпления заради атаки към медии в ивицата Газа, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на организацията. RSF поиска от прокурора на Международния наказателен съд Фата Бенсуда да класифицира израелските въздушни удари срещу медийни цели като част от разследване на престъпления на Западния бряг и ивицата Газа. Отбелязва се, че по време на ракетните удари през последната седмица са унищожени офисите на 23 медии."Насочената атака срещу медиите е военно престъпление. Чрез умишлено унищожаване на медийни съоръжения израелските отбранителни сили не само нанасят неприемливи щети на разпространението на новини, но и в по-широк смисъл възпрепятстват отразяването на конфликта, който пряко засяга цивилните. Определете дали тези въздушни удари са военни престъпления", заяви в обръщение към Бенсуда генералният секретар на организацията Кристоф Делоар. "Никога не съм бил свидетел на въздушни удари с такава интензивност, експлозии има навсякъде в Газа, има трудности при комуникацията с длъжностни лица, за да се установи къде са ударите", каза Рушди Абуалуф, кореспондент на BBC в Газа. "Сградата, в която живея в западната част на града се разклати като при земетресение", написа той в Tуитър. "Цари истерично състояние на хаос, деца и жени пищят в сградата, обитавана от над 200 души", добави Абуалуф. Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) заяви, че е получила молби от над 38 000 палестинци, бягащи от граничните райони в ивицата Газа в търсене на убежище. "Унищожаването в ивицата Газа е безпрецедентно, UNRWA разработи план за откриване на 50 заслона (- бел. ред.) в Ивицата Газа, ако ескалацията продължи", каза Аднан Абу Хасна, говорител на организацията в палестинския анклав. Палестинският обществен активист Манар Заанин заяви пред РИА Новости, че жителите на населените места в ивицата Газа, съседни на Израел, масово напускат домовете си и навлизат дълбоко в анклава, страхувайки се от начало на сухопътна операция от израелската армия.Палестино-американският модел Бела Хадид беше сред хилядите демонстранти, събрали се в Ню Йорк в знак на солидарност с Палестина и срещу израелските атаки. Протестиращите се събраха в квартал "Бей Бридж" в Бруклин - един от петте района на Ню Йорк. "Начинът, по който се чувства сърцето ми ... Да бъда около толкова много красиви, умни, уважаващи, любвеобилни, мили и щедри палестинци на едно място ... усещането е за цяло! Ние сме рядка порода !!", написа Хадид в Инстаграм. "Палестина трябва да е свободна !!!", написа топ моделът под публикацията, включваща нейни снимки и видеоклипове сред протестиращите.И вчера имаше протести по целия свят в подкрепа на палестинците, които са подложени на израелски въздушни удари вече пълна седмица.Военната операция на Израел срещу палестинските бойци от "Хамас" в Газа ще продължи "с пълна сила", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Действаме сега, колкото е необходимо по-интензивно, за да възстановим спокойствието ... Това ще отнеме време", предупреди Нетаняху. Всичко това се случи на фона на неспособността на Съвета за сигурност на ООН да излезе с единна позиция за кризата. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш за пореден път предупреди, че трябва да има незабавно спиране на огъня - иначе може да избухне неконтролируема хуманитарна криза. Гутериш откри срещата на Съвета за сигурност на ООН, като определи насилието като "крайно ужасяващо". Още: Новата война между Израел и Палестина - за парче земя и за идентичност